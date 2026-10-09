Estudiantes del Máster en Diseño, Desarrollo y Comercialización de Videojuegos de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF) de la Universidad de A Coruña (UDC) posan durante la primera edición del SAGA Barcelona Game Fest Cedida

Tres videojuegos creados en Ferrol llegan a uno de los grandes festivales del sector en Barcelona

El talento de los futuros desarrolladores de videojuegos del Campus Industrial de Ferrol llega este fin de semana a Barcelona. Tres proyectos creados por estudiantes del máster en Diseño, Desarrollo y Comercialización de Videojuegos de la Universidade da Coruña (UDC) participan en la primera edición del SAGA Barcelona Game Fest, que se celebra desde este viernes 9 hasta el domingo 11 de octubre en el recinto de Fira de Barcelona Montjuïc.

Los títulos, Purgatory Hoops, Néboa’s Hut y Splash on Contact, nacieron como trabajos de fin de máster en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF) y ahora dan el salto a un encuentro internacional dedicado a la industria del videojuego.

Durante las tres jornadas, los visitantes podrán conocer estas propuestas en el estand de la UDC, donde se proyectarán sus tráileres y estarán disponibles versiones de demostración para probarlas.

Del baloncesto contra demonios a una tienda de remedios mágicos

Los tres videojuegos presentan propuestas muy diferentes, tanto por su estética como por sus mecánicas.

Uno de ellos es Purgatory Hoops, desarrollado por Ecliptika Collective, que combina el baloncesto con la acción en primera persona. En este título, el jugador utiliza una pelota como arma para enfrentarse a hordas de demonios en un partido ambientado en el purgatorio. El objetivo final es llegar hasta el diablo y derrotarlo.

La aventura se desarrolla en una arena que cambia de apariencia a medida que se superan los niveles. Además de diferentes tipos de lanzamientos y movimientos especiales, los jugadores pueden conseguir objetos para mejorar las habilidades de su personaje.

Detrás de este proyecto están los estudiantes Jacobo Lata Espiñeira, Hugo López Permuy, Irene Lorenzo Rodríguez, Jean Luis Manay Gutiérrez, Aarón Mera González, Brais Morgade Valcárcel y Manuel Otero Rivera.

Por su parte, Néboa’s Hut, creado por Conxuro Studio, propone una experiencia narrativa en la que el protagonista debe vender remedios naturales sin que sus clientes descubran sus habilidades mágicas.

El videojuego se desarrolla en tres espacios: un mostrador donde se atiende a los compradores, un caldero para preparar los remedios y un jardín en el que recoger los ingredientes necesarios. Su diseño combina elementos gráficos en dos y tres dimensiones.

El equipo responsable está formado por Iago Fernández Garrido, Marcos Filgueiras Baamonde, Diego Cordero Contreras, Iván Ernesto Iglesias Pena y María Victoria Moreno González.

La tercera propuesta es Splash on Contact, desarrollada por True Encore. Se trata de un videojuego de acción y aventura en el que el protagonista tiene que proteger a un compañero mientras ambos avanzan por diferentes escenarios.

La dificultad reside en superar las emboscadas de los enemigos y garantizar la supervivencia del personaje al que se debe escoltar. Los niveles están organizados en salas conectadas entre sí, que obligan al jugador a mantenerse alerta durante todo el recorrido.

Sus creadores son Diego Tabas Costa, Ángel Quintero Montes, Liany Mederos Pérez, Sara Buedo Fernández y Álvaro García Peña.

Más de 200 videojuegos y participantes de 35 países

La participación de los estudiantes de Ferrol se produce en el estreno del SAGA Barcelona Game Fest, un evento que nace de la unión de tres citas del sector: SAGA Saló del Gaming, Barcelona Game Fest y RetroBarcelona.

El encuentro ocupa una superficie de 14.000 metros cuadrados y reúne estudios y proyectos procedentes de más de 35 países, con el objetivo de consolidarse como un espacio de referencia para la industria del videojuego en el sur de Europa.

La programación incluye más de 200 videojuegos independientes y supera los 500 puestos de juego. También dispone de una zona dedicada a los títulos clásicos, con más de 150 máquinas recreativas, además de competiciones de deportes electrónicos, experiencias de realidad virtual, exposiciones, conferencias y talleres.

El festival cuenta asimismo con un espacio profesional en el que están previstas alrededor de 1.500 reuniones de negocio entre representantes de la industria.

A ello se suma el Talent Dev Day, una iniciativa que busca conectar a empresas del sector con estudiantes y recién titulados interesados en desarrollar su carrera profesional en el mundo de los videojuegos.

En este escenario, los tres proyectos nacidos en las aulas de Ferrol tendrán la oportunidad de darse a conocer ante visitantes, profesionales y empresas de una industria en la que sus creadores aspiran a abrirse camino.