iLERNA abre en A Coruña un centro de FP de 3.000 metros cuadrados con capacidad para 1.000 alumnos

La Formación Profesional sigue ganando peso como una de las principales vías de acceso al mercado laboral y A Coruña cuenta desde ahora con una nueva alternativa formativa. iLERNA ha abierto las puertas de su nuevo centro en el polígono de A Grela, un espacio de más de 3.000 metros cuadrados diseñado para combinar formación teórica y práctica y con capacidad para cerca de 1.000 alumnos.

El centro, situado en la avenida de Finisterre, 315-317, ha supuesto una inversión superior a los tres millones de euros. Sus instalaciones están equipadas con espacios destinados a reproducir situaciones profesionales reales, especialmente en el ámbito sanitario, con talleres de enfermería, clínicas bucodentales simuladas, termocicladores para trabajos de biología molecular, microscopios profesionales y equipos de diagnóstico por imagen.

La oferta formativa del centro se centra en algunas de las áreas con mayor demanda de profesionales. En el ámbito de la administración destaca el Grado Superior en Administración y Finanzas, mientras que la rama tecnológica incorpora los ciclos de Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM), que cuentan con autorización para impartirse también en modalidad presencial. A ellos se suma el Grado Superior en Marketing y Publicidad.

La rama sanitaria ocupa igualmente un espacio destacado dentro de la oferta de iLERNA A Coruña. El centro ofrece el Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), además de los grados superiores en Higiene Bucodental, Laboratorio Clínico y Biomédico y Anatomía Patológica y Citodiagnóstico.

Uno de los elementos diferenciadores del proyecto es su apuesta por una metodología blended, que combina la formación online con el acompañamiento presencial. Los estudiantes pueden optar por un modelo con seis horas presenciales semanales, pensado para quienes necesitan compatibilizar los estudios con el trabajo u otras actividades, o por una modalidad con 20 horas presenciales para quienes buscan un seguimiento más intensivo.

El nuevo centro de A Grela también funcionará como punto de referencia para los alumnos de iLERNA que cursen sus estudios online desde Galicia. En sus instalaciones podrán realizar los exámenes presenciales y las prácticas obligatorias, evitando así tener que desplazarse fuera de la comunidad para completar su formación.

La compañía señala además que mantiene acuerdos con empresas del entorno para facilitar la realización de prácticas profesionales y acercar la formación a las necesidades reales del tejido productivo gallego. El objetivo es que los estudiantes puedan completar su preparación con experiencia en entornos laborales vinculados a sus respectivas especialidades. Las nuevas instalaciones de A Coruña ya están operativas.