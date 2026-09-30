La Universidade de A Coruña aprueba 67 nuevas plazas de personal docente e investigador

La Universidade de A Coruña (UDC) ha aprobado este miércoles la convocatoria de 67 nuevas plazas de Personal Docente e Investigador (PDI), una medida con la que la institución busca reforzar su plantilla, favorecer la promoción académica y avanzar en la estabilización del personal investigador. La convocatoria fue aprobada durante la sesión ordinaria del Consello de Goberno celebrada este 30 de septiembre.

La mayor parte de las plazas están integradas en la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2026 y se distribuyen en 17 plazas de catedrático de universidad mediante promoción interna, 17 de profesor titular de universidad y 33 de personal permanente laboral. La convocatoria se enmarca en la tasa de reposición permitida por la normativa estatal y autonómica en materia de personal.

Dentro de estas plazas, cinco estarán reservadas para la incorporación de personal investigador doctor que haya superado la evaluación del Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora (I3). Con esta medida, la UDC pretende reforzar su capacidad investigadora y facilitar la consolidación de las trayectorias académicas de este personal.

La universidad señala que la convocatoria forma parte de su estrategia para fortalecer el personal docente e investigador, con la estabilidad, la promoción interna y el desarrollo del talento académico y científico como principales objetivos.

Rafael Martín Acero, nuevo profesor emérito

El Consello de Goberno también aprobó el nombramiento como profesor emérito de Rafael Martín Acero, catedrático de la Facultade de Ciencias do Deporte e Educación Física e investigador del grupo ACoM (Aprendizaxe e Control do Movemento Humano en Actividade Física e Deporte).

La reunión contó además con la presencia de los nuevos integrantes del órgano de gobierno de la UDC tras la reciente remodelación del equipo rectoral y los cambios producidos en varios departamentos. El rector, Ricardo Cao, dio la bienvenida a María Hernández, nueva xerenta; Bruno Casal, vicerrector de Economía e Planificación Estratéxica; Belén Montero, directora del CITENI; Javier de Toro, director del Departamento de Medicina, y Alberto Varela, director del Departamento de Enxeñaría Civil.

La UDC reclama mayor financiación estructural

Durante su informe, el rector abordó también la situación de la financiación universitaria y señaló que ya han comenzado los trabajos para elaborar el próximo Plan de Financiación, que deberá entrar en vigor el 1 de enero de 2028. Cao defendió que las universidades deben contar con "mayor financiación estructural" durante este proceso.

Asimismo, informó de la reunión prevista para esta tarde junto a las rectoras de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y de la Universidade de Vigo (UVigo) con el conselleiro de Educación, Ciencia e Formación Profesional. En el encuentro se analizará la propuesta de la Xunta para modificar la Lei de Universidades.

En el ámbito de las titulaciones, la UDC destacó también el protocolo firmado con la Universidade de Tecnoloxía de Anhui, en China, para impulsar dobles titulaciones en diferentes ámbitos tecnológicos. El acuerdo contempla los grados de Ciencia e Enxeñaría de Datos, Enxeñaría Mecánica y Enxeñaría Electrónica, Industrial e Automática.

La propuesta ya ha sido supervisada por las autoridades académicas de la provincia china de Anhui y la documentación se encuentra en la fase final de preparación antes de ser remitida al Ministerio competente de la República Popular China. La previsión es que durante los próximos meses se firmen los convenios correspondientes, que permitirán al profesorado de la UDC desplazarse a China para impartir docencia durante periodos de unas cinco semanas consecutivas y que el alumnado chino pueda obtener el título por ambas universidades.

Avanza la descentralización de Medicina

Otro de los asuntos abordados durante la reunión fue la descentralización de los estudios de Medicina. Según informó el rector, ya ha entrado en vigor el reglamento que contempla la creación de las Unidades Docentes del CHUAC y del CHUVI, mientras que la elección de las personas encargadas de coordinarlas deberá realizarse en el plazo de un mes.

Cao recordó además que continúa en marcha el proceso de contratación de cuatro plazas de PACS vinculadas a los servicios de Anestesiología, Atención Primaria, Urgencias y Neumología. Estas incorporaciones tienen como objetivo cubrir la docencia práctica clínica de quinto curso que se desarrollará de forma descentralizada dentro del ámbito territorial de la UDC.