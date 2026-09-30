José Luis se jubila en A Coruña tras casi 30 años en el Colegio Calasanz: "Lo queremos mucho"

El pasado 31 de agosto, José Luis Sánchez, el encargado de mantenimiento del Colegio Calasanz PP. Escolapios, colgaba su caja de herramientas tras casi 30 años arreglando taquillas, cambiando bombillas y trabajando sobre su cortacésped. La despedida fue agridulce, en verano y con el curso escolar todavía sin arrancar. Por ello, sus compañeros lo citaron ayer, martes 29 de septiembre, para celebrar un homenaje por todo lo alto.

El evento movilizó a la mayoría de la comunidad educativa, desde alumnado y docentes de Secundaria y Bachillerato hasta personal de dirección y de secretaría. "Es una persona muy querida por todos. Siempre que algo se estropeaba lo llamábamos a él", explica Nuria Crespo, que trabaja en administración y fue la encargada de organizar la despedida.

La despedida, que también puede verse en vídeo en las redes sociales del colegio, se dividió en dos partes. "Cuando José llegó al colegio se subió al cortacésped acompañado de Néstor, quien fue durante cuatro años su compañero de mantenimiento, y empezó a recorrer el patio hacia los alumnos de la ESO y Bachillerato, que lo esperaban para hacerle un pasillo entre aplausos", cuenta Nuria.

"Después se bajó en el hall. Allí lo esperaban el director general, más alumnos de Bachillerato y el resto de la comunidad docente. Luego, ya sin los alumnos, fuimos a la sala de profesores e hicimos una fiesta y le dimos los regalos", añade.

Regalos que recibió José Luis de sus compañeros Cedida

José Luis lucía feliz un chaleco reflectante con la frase '¡Peligro! Recién jubilado' y el símbolo de un señor caminando con un bastón. Además, el tractor estaba decorado con globos de colores. "Estaba muy contento", concluye Nuria.

Entre los regalos que recibió, además del chaleco reflectante, destacan el 'Libro de reparaciones pendientes' con firmas de todos sus compañeros, un kit de herramientas de juguete, un identificador de maletas (para sus viajes del IMSERSO), una mini taquilla y una caña de pescar de juguete con peces, para pasar una tarde entretenido pescando.