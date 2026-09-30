La Cátedra Vegalsa-Eroski UDC lanza dos convocatorias para premiar trabajos sobre sostenibilidad y Galicia

La Cátedra Vegalsa-Eroski UDC de Compromiso Social, Comunicación y Reputación Corporativa mantiene abiertas dos convocatorias para reconocer trabajos universitarios relacionados con la sostenibilidad, el compromiso social y la realidad gallega.

Por un lado, celebra la quinta edición de sus premios a los mejores Trabajos Fin de Máster (TFM) sobre criterios ASG y propósito corporativo, dirigida a titulados de las tres universidades públicas gallegas. Por otro, convoca dos premios para Trabajos Fin de Grado (TFG) de temática gallega realizados por alumnado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidade da Coruña.

Los plazos son diferentes: las candidaturas para los premios de TFG podrán presentarse hasta el 4 de octubre, mientras que la convocatoria para los TFM permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre de 2026.

Hasta 1.500 euros para los mejores TFM

La quinta edición del Premio Cátedra Vegalsa-Eroski UDC al mejor TFM en Criterios ASG y Propósito Corporativo está abierta a personas que hayan defendido sus trabajos durante 2025 o 2026 en la Universidade da Coruña, la Universidade de Santiago de Compostela o la Universidade de Vigo.

Para participar será necesario haber obtenido una calificación de sobresaliente y que la investigación esté directamente relacionada con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) y con el propósito corporativo.

La convocatoria repartirá 2.000 euros entre los dos trabajos seleccionados: un primer premio de 1.500 euros y un segundo de 500. Tras finalizar el periodo de inscripción, el jurado escogerá un máximo de cuatro finalistas, que tendrán que presentar sus trabajos completos para la evaluación definitiva.

Entre los criterios de valoración estarán la originalidad y relevancia de las investigaciones, la calidad de la argumentación y las conclusiones, la claridad de la exposición y las posibles publicaciones o comunicaciones en congresos derivadas de los trabajos.

Dos premios para trabajos sobre la realidad gallega

La segunda convocatoria se dirige al alumnado de los grados en Comunicación Audiovisual y Creación Digital, Animación y Videojuegos de la UDC que haya realizado su TFG durante el curso 2025/26.

En este caso, podrán presentarse piezas audiovisuales, multimedia o productos de creación digital, relacionados con la animación o los videojuegos, que aborden algún aspecto de la realidad gallega. Los trabajos deberán ser inéditos y estar realizados íntegramente en gallego, incluida la memoria y sus anexos.

Se concederán dos premios de 250 euros, uno para el mejor TFG de Comunicación Audiovisual y otro para el mejor proyecto de Creación Digital, Animación y Videojuegos.

La iniciativa, organizada junto a la Facultad de Ciencias de la Comunicación y el Servicio de Normalización Lingüística de la UDC, busca también fomentar la difusión y el uso de la lengua gallega. El plazo para presentar los trabajos finalizará este domingo 4 de octubre.