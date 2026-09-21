Galicia reacciona a los datos de PISA: refuerzo de matemáticas y lectura obligatoria en 1º y 2º de ESO

El alumnado gallego de 15 años obtuvo su peor resultado histórico en lectura, matemáticas y ciencias en el Informe Pisa de 2025. Una situación que ha llevado al Consello da Xunta a dar luz verde este lunes a un paquete de medidas para mejorar la comprensión lectora, reforzar matemáticas y apoyar y formar al profesorado ante el reto que supone la inteligencia artificial en las aulas.

Así lo ha anunciado esta mañana el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que concretó que las medidas entrarán en vigor entre este curso y el siguiente y que van de la mano de las anunciadas la semana pasada: el refuerzo educativo extraescolar para el estudiantado de 6º de Primaria y el desarrollo de planes de mejora adaptados a las necesidades de los centros.

La primera de las acciones que prevé desarrollar el Gobierno gallego es el programa "Avanza lectura", mediante el que buscará mejorar la comprensión lectora del alumnado en los colegios que así lo precisen.

Educación, además, modificará el próximo curso el currículo de Primaria para que la lectura "sea transversal" y se trabaje en todas las materias, no solo en las lingüísticas. Los cursos de 1º y 2º de la ESO tendrán como materia obligatoria "lectura y comprensión", en la que se incidirá en el análisis de textos.

Respecto a matemáticas, la Xunta implantará este curso "Avanza Matemáticas" en Primaria con el objetivo de mejorar la capacidad de razonamiento y cálculo allá donde se detecte esta necesidad.

Apoyo al profesorado

La oficina de atención al profesorado, en tercer lugar, entrará en breve en vigor para dar atención integrada a los docentes. Esta medida permitirá acompañar a los profesores en prácticas, así como ofrecer formación específica para el desarrollo de los planes de comprensión lectora y de razonamiento matemático.

El cuarto objetivo, indicó Rueda, es garantizar la igualdad de oportunidades. Así, se habilitará un plan de intervención temprana de dificultades de aprendizaje en los primeros cursos de Primaria.

Paralelamente, la Xunta pondrá en marcha un proyecto piloto de aulas de acogida en ESO para ayudar al alumnado que llega con el curso empezado, fundamentalmente adolescentes extranjeros que precisan refuerzo tanto a nivel lingüístico como en otras materias.

La educación, además, se enfrenta al reto de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, para las que será clave la Ley de educación digital en la que trabaja la Xunta.

Rueda, por último, señaló que su Gobierno promoverá la mejora continua del estudiantado y de los docentes a través de la creación de una red de centros de buenas prácticas que sirvan de ejemplo a otros y de unas "Olimpiadas de Primaria para estimular al alumnado".