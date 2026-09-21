A Coruña reunirá a expertos de 11 países para estudiar cómo prevenir futuras pandemias

La Universidade da Coruña se convertirá durante tres días en punto de encuentro de investigadores internacionales dedicados a estudiar cómo prevenir futuras pandemias. Los días 1, 2 y 3 de octubre, la UDC acogerá la reunión anual del proyecto ZOE, una iniciativa científica centrada en las enfermedades zoonóticas y en la relación entre la salud humana, animal y ambiental.

El encuentro reunirá en A Coruña a especialistas procedentes de 11 países, con perfiles vinculados a ámbitos como la virología, la ecología, la inmunología, la geografía, la psicología, la sociología o la divulgación científica. El consorcio cuenta con investigadores de siete países europeos y cuatro americanos.

Durante las jornadas de trabajo se pondrán en común los resultados obtenidos hasta ahora en los diferentes estudios y trabajos de campo desarrollados por el proyecto. Entre ellos figuran análisis y muestreos de fauna, flora y suelos, además de investigaciones realizadas con comunidades humanas.

El objetivo es obtener una visión conjunta de los factores que pueden favorecer o dificultar la aparición de nuevos brotes de enfermedades transmitidas de animales a personas. El proyecto presta especial atención a la interacción entre las actividades humanas, el estado de los ecosistemas y la exposición a determinados animales que pueden actuar como vectores o reservorios de patógenos.

El papel de la UDC

La Universidade da Coruña lidera dentro del proyecto una de las líneas centradas en el denominado "factor humano". El equipo está dirigido por la investigadora y profesora de la UDC Adina Dumitru y estudia cómo determinados comportamientos, condiciones sociales y factores ambientales pueden influir en el riesgo de aparición de enfermedades zoonóticas.

La investigación se desarrolla en diferentes territorios de Europa y Latinoamérica, concretamente en Eslovenia, Eslovaquia, México, Costa Rica y Guatemala. Los investigadores analizan cuestiones como las actividades laborales y recreativas que implican contacto con la naturaleza o las desigualdades relacionadas con aspectos como la vivienda y el acceso a la salud.

Una de las cuestiones que se estudia es cómo la degradación de determinados ecosistemas puede modificar el contacto entre las personas y especies que actúan como vectores, entre ellas las garrapatas o los mosquitos, así como con animales que pueden ser reservorios naturales de diferentes patógenos.

La salud humana, animal y ambiental, conectadas

El proyecto ZOE utiliza el enfoque "One Health", una perspectiva que plantea que la salud de las personas, los animales y los ecosistemas están estrechamente relacionadas. Frente a una respuesta centrada exclusivamente en actuar cuando aparece una nueva enfermedad, los investigadores buscan identificar previamente las condiciones que pueden incrementar el riesgo de transmisión.

En este sentido, una de las líneas de trabajo del proyecto consiste en estudiar si la conservación de la biodiversidad y la restauración de ecosistemas degradados pueden contribuir a reducir las posibilidades de aparición de nuevas enfermedades.

Las tres jornadas en A Coruña servirán también para avanzar en propuestas y recomendaciones relacionadas con la prevención, la gestión ambiental y las políticas de salud pública. Estas medidas pretenden adaptarse a las características de los diferentes territorios estudiados tanto en Europa como en América Latina.