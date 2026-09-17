La Universidade de A Coruña da la bienvenida al estudiantado con una jornada informativa

Este jueves, el estadio universitario Mariña Dourada de la Universidade da Coruña acogió la jornada de bienvenida al estudiantado de la UDC. Aquí, el alumnado pudo conocer los servicios, actividades y recursos a su disposición en unos 46 stands informativos.

Cada entidad participante, desde asociaciones estudiantiles a centros de investigación y otras organizaciones, presentó a los estudiantes sus iniciativas vinculadas a la vida universitaria.

El programa incluyó juegos y concursos, pruebas de tiro con arco, talleres de los centros de investigación de la UDC, una muestra de material deportivo adaptado de la Fundación ENKI, juegos de la asociación FETSAC o un evento de la asociación CUAC FM.

También hubo propuestas de voluntariado de la Cruz Roja, prevención de drogodependencia, nutrición y hábitos saludables, iniciativas de prevención del cáncer o sobre la endometriosis, los derechos humanos o el colectivo LGTBI.

A todo ello se sumó un stand para tramitar el Carnet Joven y la unidad móvil de donación de sangre. La jornada de la mañana terminó con un sorteo de sudaderas y tres cajas sorpresa con merchandising universitario.

Por la tarde, desde las 16:00 horas, hay aquí una sesión de la Duendeneta.

En el acto de apertura participaron el rector de la UDC, Ricardo Cao; el concelleiro de Educación, Formación e Innovación Tecnológica, Juan Ignacio Borrego y la vicerrectora de Estudantes e Empregabilidade, Alsira Salgado.