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La Universidade de A Coruña da la bienvenida al estudiantado con una jornada informativa
Cerca de 40 stands presentaron iniciativas y actividades relacionadas con la vida universitaria
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Este jueves, el estadio universitario Mariña Dourada de la Universidade da Coruña acogió la jornada de bienvenida al estudiantado de la UDC. Aquí, el alumnado pudo conocer los servicios, actividades y recursos a su disposición en unos 46 stands informativos.
Cada entidad participante, desde asociaciones estudiantiles a centros de investigación y otras organizaciones, presentó a los estudiantes sus iniciativas vinculadas a la vida universitaria.
El programa incluyó juegos y concursos, pruebas de tiro con arco, talleres de los centros de investigación de la UDC, una muestra de material deportivo adaptado de la Fundación ENKI, juegos de la asociación FETSAC o un evento de la asociación CUAC FM.
También hubo propuestas de voluntariado de la Cruz Roja, prevención de drogodependencia, nutrición y hábitos saludables, iniciativas de prevención del cáncer o sobre la endometriosis, los derechos humanos o el colectivo LGTBI.
A todo ello se sumó un stand para tramitar el Carnet Joven y la unidad móvil de donación de sangre. La jornada de la mañana terminó con un sorteo de sudaderas y tres cajas sorpresa con merchandising universitario.
Por la tarde, desde las 16:00 horas, hay aquí una sesión de la Duendeneta.
En el acto de apertura participaron el rector de la UDC, Ricardo Cao; el concelleiro de Educación, Formación e Innovación Tecnológica, Juan Ignacio Borrego y la vicerrectora de Estudantes e Empregabilidade, Alsira Salgado.