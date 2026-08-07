Avanzan las obras en el Ánxel Casal de A Coruña con la previsión de acabar a final de año

La delegada de la Xunta Belén do Campo, segunda por la derecha, visita las obras en el CIFP Ánxel Casal. Xunta de Galicia

Justo un año después de que la Xunta licitase por 2,5 millones de euros la rehabilitación integral del CIFP Ánxel Casal de A Coruña, el Gobierno gallego supervisa la evolución de los trabajos, que no estarán finalizados para el comienzo del curso 2026-2027.

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitó este viernes las obras del edificio del barrio de Monte Alto, en el que se renuevan las infraestructuras educativas y se habilitan espacios más seguros, funcionales, inclusivos y sostenibles para toda la comunidad educativa.

Los trabajos los ejecuta la empresa IAM Rumbo Instalaciones y Obras, S.L., y alcanzan ya un 23% de ejecución, lo que se traduce en una inversión certificada de casi 600.000 euros. La previsión es que la actuación concluya a finales de este año.

El Ánxel Casal verá incrementado su número de alumnos el próximo curso, hasta alrededor de 2.700. Ofertará 45 cursos, de los que 27 son de la rama sanitaria.

Do Campo, acompañada por responsables del centro y de la obra, subrayó que la instalación coruñesa “es uno de los centros de Formación Profesional más importantes de Galicia”, por lo que su rehabilitación "permitirá adecuar sus instalaciones al nivel de excelencia de la formación que se imparte".

Entre las intervenciones que se hacen en el Ánxel Casal hay renovación de cubierta y mejora de fachadas; reparación de canalones de hormigón e instalación de nuevos exteriores de acero inoxidable; arreglos en las carpinterías; cambio de persianas y ventanas; pintura interior; y rehabilitación de toda la envolvente del edificio.

Do Campo recordó otras intervenciones de la Xunta en centros educativos coruñeses: cambios de cubierta en el Instituto Ramón Menéndez Pidal (941.000 euros), el Colegio Sal Lence (234.000 euros) y el CIFP Imaxe e Son (926.720). El Ejecutivo autonómico, añadió, prepara proyectos en otras nueve instalaciones.