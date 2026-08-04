Seis escuelas infantiles de A Coruña cambiarán de gestión el próximo curso, pero mantendrán la plantilla

Seis de las ocho escuelas infantiles municipales de primer ciclo de A Coruña cambiarán de empresa gestora tras un nuevo concurso, una situación que ha generado incertidumbre entre las familias a un mes del inicio de las clases del nuevo curso. Sin embargo, el Concello insiste en que el relevo de las concesionarias no supondrá cambios en el personal de los centros.

El contrato, licitado mediante procedimiento abierto, tiene un valor de 13.270.181,04 euros.

El cambio supondrá que las escuelas infantiles municipales afectadas -la Luis Seoane, Agra do Orzán, Carricanta, Os Cativos, A Arela y Os Rosales- pasarán a estar gestionadas en el próximo curso escolar por nuevas empresas. Según los datos aportados por la mesa de contratación, el proceso de adjudicación se llevará a cabo por lotes y las empresas mejor posicionadas son Enequip Serveis Integrals S.L.U., Sararte S.L. y Grupo Atención a Dependientes S.L.

Desde el ANPA de la escuela infantil Carricanta, en O Castrillón, denuncian que los criterios aplicados en el concurso "premian con más puntos a quien ofrece una mayor rebaja en inversión en educación".

Las familias reclaman transparencia en el proceso

Por ello, a través de un comunicado conjunto, las ANPAS piden que la calidad educativa prime sobre los criterios económicos en la adjudicación de las escuelas. Asimismo, reclaman una mayor transparencia en el proceso de selección, con explicaciones claras sobre cómo se valoraron las ofertas y por qué se adjudicaron a determinadas empresas.

Las familias también solicitan garantías para asegurar la continuidad de los proyectos educativos, los equipos profesionales y la metodología, con el fin de evitar perjuicios para los niños y niñas. Del mismo modo, defienden la necesidad de preservar la estabilidad del alumnado de 0 a 3 años, evitando cambios bruscos y garantizando una transición planificada.

Además, reclaman una mayor participación y diálogo con las familias durante todo el proceso y piden aclaraciones sobre algunas puntuaciones que consideran difíciles de justificar, especialmente las relacionadas con el conocimiento del contexto local. Por último, apuestan por avanzar hacia la municipalización de las escuelas infantiles para evitar que los cambios periódicos de concesionaria generen incertidumbre y garantizar un modelo más estable para la comunidad educativa.

El Concello asegura que el personal seguirá siendo el mismo

Por su parte, fuentes del Concello da Coruña señalan que todo el personal que forma parte de la plantilla de la empresa tiene derecho a la subrogación y que, por lo tanto, en ningún caso se producirá ningún cambio en el personal educador y de atención a los menores. Una información, que aseguran, es conocida por las trabajadoras y los trabajadores de las mismas.

En este sentido insisten en que en la actualidad, el procedimiento de licitación del servicio de las Escuelas Infantiles Municipales no ha concluido y que desde el Concello llevan meses trabajando para sacar adelante una licitación que garantice un servicio público de calidad, no solo para las familias, sino también para las propias trabajadoras.

El nuevo contrato, una vez que se formalice, incorpora una serie de mejoras cuyos criterios, indican, fueron establecidos tras un proceso de escucha activa con trabajadores, direcciones y ANPAS. En concreto, se valoran el proyecto educativo; el plan de formación para las trabajadoras; el comedor escolar con materias primas procedentes de los Mercados Municipales, de proximidad y de kilómetro cero; las actividades en familia; y el compromiso de renovación anual del mobiliario, la maquinaria y los juegos infantiles de las escuelas.

Con todo, desde el gobierno municipal indican los centros retomarán su actividad con normalidad el 4 de septiembre. El personal se reincorporará el 1 de septiembre, tras las vacaciones de verano, y continuará con la planificación del curso como viene siendo habitual.