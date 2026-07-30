La Xunta y las universidades pactan la reforma de la PAU: el profesorado de Bachiller gana peso

La Xunta y las tres universidades públicas de Galicia han cerrado este jueves el acuerdo para reformar la estructura de organización de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Una de las principales novedades es que se estructurará en dos órganos, la Comisión Organizadora y la Comisión Técnica, y otra es el mayor peso del profesorado de Bachillerato.

El objetivo del texto es conseguir una mayor coordinación para garantizar que las pruebas se adecúen al nivel y contenidos del currículo de Bachillerato y que se corrijan con criterios que reflejen la buena preparación del alumnado gallego, según explicó el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez.

"Es un diseño que va a dar más seguridad al alumnado, va a generar más igualdad, va a posibilitar una mayor implicación del profesorado de Secundaria y va a delimitar las funciones, las responsabilidades y las características de todas las personas que participan en este proceso", indicó Rodríguez, que considera que el nuevo modelo es "más seguro, más coherente, más igualitario" y evitará controversias.

Precisamente, la reforma se produce en un año marcado por las polémicas en las pruebas, que generaron las quejas de algunos padres, profesores y alumnos. Una de las que más controversia generó fue la de Dibujo Técnico, tras lo que el consellerio de Educación abrió la puerta a que la Xunta participase en el diseño.

"Se detectó una debilidad, se consensuó y se actuó para dar una solución a un marco que, funcionando bien, siempre tenía un margen de mejora, que es lo que estamos logrando con esta nueva PAU", aseguró Rodríguez.

Finalmente, este jueves el Gobierno gallego ha dado a conocer el modelo que operará ya el próximo curso, en línea con lo aprobado en el Consello da Xunta. El texto, que antes de recibir el visto bueno de las universidades fue tratado en varias reuniones de trabajo, continúa ahora el proceso interno de tramitación administrativa.

¿De qué se encargará la Comisión Organizadora?

La nueva orden incluye tanto el proceso de acceso, relativo a la prueba, como el de admisión, adaptando la normativa gallega al Real Decreto 534/2024 por el que se regulan los requisitos de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado.

Los principales cambios afectan a la estructura organizativa de la PAU al crearse una nueva estructura de coordinación institucional que se configura a través de una Comisión Organizadora y una Comisión Técnica, como principales figuras novedosas.

La Comisión Organizadora estará conformada por tres representantes de la Consellería de Educación, otras tres delegadas de las universidades públicas (una por cada una de ellas) y una secretaría externa a la comisión. Este órgano se ocupará de las directrices generales de los exámenes: los criterios para la redacción de la prueba (contenidos adecuados, nivel de dificultad...) y para su evaluación y los criterios para la elaboración de las guías de calificación de cada examen.

Entre otras acciones, que se desarrollarán más adelante en unas instrucciones específicas, elaborará bancos de materiales que faciliten la elaboración de modelos de examen y establecerá mecanismos de supervisión por pares entre los propios docentes que redactan las preguntas para que sea más sencillo detectar cualquier error o incoherencia antes de que lleguen a las mesas de los alumnos el día de la prueba.

Esto garantizará la corresponsabilidad y la representación de todas las partes implicadas en estas tareas de coordinación y diseño general, que hasta el momento recaían solo en la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG).

La estructura de la CiUG, además, se simplifica y pasa a estar compuesta por los tres delegados de las universidades y por el Tribunal Único, que es el órgano de la Comisión Interuniversitaria de Galicia que se encarga de la parte operativa de la PAU. Todos ellos tendrán representación bien en la Comisión Organizadora o bien en la Técnica.

¿Qué hará la Comisión Técnica?

La Comisión Técnica, por otro lado, será la responsable de las tareas logísticas y operativas de la PAU en cuestiones como los horarios y lugares de realización, medidas de seguridad en la elaboración, selección y custodia de las pruebas o adaptación a las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado.

Estará conformada por dos personas de reconocida experiencia en la docencia y gestión de pruebas de acceso a propuesta de la Xunta y por las personas que ocupen la presidencia y la secretaría del Tribunal Único, órgano de la CIUG que, como hasta ahora, seguirá desempeñando las funciones de elaboración, custodia, distribución y corrección de las pruebas.

La Comisión Técnica se encargará de publicar los modelos de examen de cada materia y los criterios generales de evaluación, así como de resolver las reclamaciones relativas a cuestiones de naturaleza distinta a las calificaciones.

Este órgano, además, propondrá a la Comisión Organizadora los miembros de los grupos de trabajo que redactan los exámenes, de las comisiones delegadas que los realizan en cada una de las sedes y de los tribunales calificadores que los corrigen para su visto bueno.

Modelos de examen y guías de calificación

En el nivel directo de redacción, aplicación y corrección de las pruebas, la principal novedad es el cambio de composición de los grupos de trabajo, que estarán constituidos por un máximo de dos docentes de las universidades públicas y otro máximo de cuatro del sistema de enseñanza pública con docencia en la materia o del cuerpo de inspección.

Así, se incrementa el peso de la participación del profesorado de Bachillerato, que cuenta con una experiencia más directa y conocimiento del currículo que estudia el alumnado.

Cada uno de los grupos estará dirigido, preferentemente, por uno de los citados docentes universitarios. La persona que ocupe la dirección será responsable de la elaboración de las propuestas de examen según los criterios y directrices marcadas por la Comisión Organizadora, así como de sus respectivas guías de calificación. Coordinará también la colaboración de todas las personas integrantes del mismo y que funcionen adecuadamente los mecanismos de supervisión y revisión de las preguntas.

El proceso de admisión continuará siendo gestionado por la Comisión Interuniversitaria de Galicia. Esto abarca todo lo relativo a la solicitud de ingreso en las diferentes titulaciones, la oferta de plazas o la asignación de las mismas, entre otros aspectos.

Satisfacción de las universidades

Las rectoras de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Rosa Crujeiras, y la Universidade de Vigo (UVigo), Carmen García Mateo, y el rector de la Universidade da Coruña (UDC), Ricardo Cao, mostraron su satisfacción por el acuerdo alcanzado con la Consellería de Educación, que permitirá adecuar el sistema a la legislación y reforzarlo.

Ricardo Cao destacó el trabajo conjunto de las tres universidades para realizar aportaciones de cara a la "inclusión de aspectos que afectan no solo al acceso, sino también a la admisión, un ámbito clave dentro de este campo".

"Nuestras aportaciones sitúan a la Comisión Interuniversitaria de Galicia en un papel central, como viene teniendo y como creemos que debe seguir teniendo en el futuro", indicó el rector de la UDC, que reivindicó el acceso y la admisión a la universidad "con unos altos estándares, algo que nos distingue en los últimos años".

Rosa Crujeiras, por su parte, mostró su satisfacción por llegar a un acuerdo que asegura "un sistema más robusto". La rectora destaca la participación "muy activa" de las universidades a través de la CiUG y del Tribunal Único; que la orden regule no solo el acceso sino también el proceso de admisión; y que toda la estructura organizadora de la PAU quede regulada y recogida, "lo que supone un sistema con muchas más garantías".

"Esta nueva propuesta refuerza un sistema que ha demostrado su buen funcionamiento y su solvencia durante muchos años, pero era necesario someterlo a una actualización que recoja mejoras ya puestas en marcha y otras nuevas", indicó la rectora de la USC, que apeló a la "necesaria corresponsabilidad que debe existir entre las universidades públicas y la Administración".

Carmen García Mateo, por último, destacó el trabajo conjunto entre la Consellería y las universidades: "El sistema que lleva funcionando tantísimos años lo hace aceptablemente bien, pero es susceptible de mejora y, además, es necesario adecuarlo a la nueva legislación. Con lo cual, lo que hacemos es ajustarnos a la legislación estatal y aprovechar esta necesidad para mejorar la realización de las pruebas".

"Por una parte, están las dos comisiones: la Comisión Organizadora y la Comisión Técnica, con funciones muy claras en uno y otro caso, que dan una mayor garantía de coordinación entre la Consellería y las universidades. Y, por otro lado, se alcanza un buen equilibrio entre garantizar que los exámenes cuentan con una custodia de altas garantías y que, por otra parte, no tengan errores", concluyó la rectora de la UVigo.