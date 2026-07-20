Formación Profesional en Liceo La Paz: ciclos de FP con alta inserción laboral en Galicia

La oferta de FP del centro incluye ciclos en informática, sanidad, deporte, comercio y animación 3D, además de especializaciones en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad, con prácticas en empresas y matrícula abierta

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Estudiar un ciclo de FP es, cada vez más, una decisión estratégica para quienes buscan una educación práctica, moderna y con salidas laborales reales. Frente a los caminos más tradicionales, la FP destaca por su conexión directa con el mundo profesional y su capacidad de adaptación a los cambios de una sociedad en constante evolución. En este contexto, la oferta de FP Liceo La Paz se consolida como una de las más completas y actualizadas de Galicia, siempre en sintonía con las demandas del mercado y los intereses de los estudiantes.

Inserción laboral real y alianzas con empresas punteras

Una de las grandes fortalezas de la FP en el Liceo La Paz es su estrecha colaboración con el tejido empresarial gallego. Gracias a esta conexión, el alumnado puede realizar sus prácticas en empresas consolidadas del entorno, aplicando los conocimientos adquiridos en situaciones reales y estableciendo contactos clave para su futuro laboral.

Además, el centro cuenta con un equipo Erasmus+ especializado, que organiza movilidades tanto para profesores como para estudiantes. Gracias a este programa, el alumnado puede realizar sus prácticas en países europeos como Portugal, Alemania, Italia o Polonia, viviendo una experiencia intercultural enriquecedora que suma puntos clave a su currículum.

La tasa de inserción laboral de los ciclos formativos del centro supera el 80% de media al finalizar los estudios. En algunos sectores, como el de la informática, esta cifra se acerca al 100 %, con estudiantes que reciben ofertas de empleo incluso antes de terminar su periodo de prácticas. En otros ámbitos como la Educación Infantil, Farmacia y Parafarmacia o Imagen para el Diagnóstico, muchos alumnos optan por seguir su formación en la universidad, utilizando la FP como vía de acceso a estudios superiores.

Una oferta completa y diversificada

La oferta educativa de FP Liceo La Paz abarca sectores clave del mercado laboral actual. Estos son los ciclos en los que aún quedan plazas disponibles:

Informática: Sistemas Microinformáticos y Redes, Desarrollo de Aplicaciones Web, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

Sistemas Microinformáticos y Redes, Desarrollo de Aplicaciones Web, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. Sanidad: Farmacia y Parafarmacia, Dietética.

Farmacia y Parafarmacia, Dietética. Comercio Internacional: un ciclo de comercio y marketing dirigido a un sector en pleno crecimiento.

un ciclo de comercio y marketing dirigido a un sector en pleno crecimiento. Actividades Físicas y Deportivas: Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre (medio), Acondicionamiento Físico, y Enseñanza y Animación Sociodeportiva (superiores).

Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre (medio), Acondicionamiento Físico, y Enseñanza y Animación Sociodeportiva (superiores). Animación 3D, juegos y entornos interactivos: abre las puertas a una de las industrias con mayor crecimiento a nivel mundial: la del entretenimiento digital.

Ciberseguridad Cedida

Cursos de especialización: formación avanzada, empleo asegurado

Los cursos de especialización son una de las mejores formas de acceder a puestos muy demandados, con mejores condiciones laborales y sueldos más competitivos. La oferta incluye, desde el año pasado, estas dos propuestas innovadoras:

Inteligencia Artificial y Big Data: dirigido a titulados en informática, robótica, telecomunicaciones o matemáticas, este curso permite aprender a integrar sistemas de Big Data, automatizar procesos y aplicar técnicas de IA para mejorar el rendimiento y la toma de decisiones en todo tipo de organizaciones.

dirigido a titulados en informática, robótica, telecomunicaciones o matemáticas, este curso permite aprender a integrar sistemas de Big Data, automatizar procesos y aplicar técnicas de IA para mejorar el rendimiento y la toma de decisiones en todo tipo de organizaciones. Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información: enfocado en proteger redes y sistemas frente a ataques o vulnerabilidades, enseñando a diseñar sistemas seguros, aplicar políticas de protección y gestionar accesos. Ideal para quienes buscan trabajar como analistas de ciberseguridad, técnicos en sistemas seguros o consultores especializados.

Ambos cursos tienen una duración de un curso académico y se imparten en modalidad presencial por las tardes, facilitando su compatibilidad con el trabajo u otros estudios.

FP Guía en el Medio Natural Liceo La Paz Liceo La Paz

Matrícula abierta

En FP Liceo La Paz el plazo de matrícula comenzó en junio y permanece abierto hasta finales de septiembre o hasta que se completen las plazas disponibles. Esta flexibilidad facilita que los estudiantes puedan organizar su acceso con tiempo y tranquilidad.

El alumnado interesado puede formalizar su matrícula de manera presencial en el centro educativo.

Un futuro con nombre propio

Estudiar un ciclo de Formación Profesional en el Liceo La Paz es mucho más que recibir una titulación. Es vivir una experiencia formativa integral, donde cada estudiante es acompañado de forma cercana, aprende con metodologías activas y se prepara para construir su propio camino profesional con seguridad y confianza.

Con una FP orientada a la realidad, conectada con las empresas y adaptada al ritmo del mundo actual, Liceo La Paz continúa apostando por una Formación Profesional que responde a las necesidades de hoy y prepara a los profesionales del mañana.

Preparados para el futuro. Siempre.