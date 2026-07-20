Las escuelas infantiles de Galicia serán gratuitas el próximo curso 2026-2027

El Consello da Xunta ha aprobado este lunes la orden de ayudas con la que blinda un curso más la gratuidad de la atención educativa en las escuelas infantiles de iniciativa social y privadas. La medida se aplica para el 100% del alumnado de 0 a 3 años el próximo curso 2026/27. La convocatoria tiene un presupuesto de 47 millones de euros.

Galicia contará para el próximo curso con un calendario único de matriculación para todas estas escuelas y mantiene los mismos criterios de preferencia en el acceso.

Así, se le dará prioridad a las familias en las que ambos progenitores, o el progenitor en el caso de las familias monoparentales, trabajen. También se incluyen criterios de preferencia para favorecer a las familias con hermanos en la escuela y a los hijos del personal del centro, así como a las familias numerosas, a las monoparentales y a los niños nacidos de parto múltiple.

El Ejecutivo autonómico financia con fondos propios esta medida, a la que destina unos 68 millones de euros anuales. Galicia ofrecerá de esta forma por tercer año consecutivo la gratuidad en sus escuelas infantiles, en las que están escolarizados un 65% de los niños y niñas, 15 puntos por encima de la media nacional.

La comunidad gallega estableció la gratuidad de las escuelas infantiles en el curso 2019/20 para las familias con dos o más hijos y que desde el curso 2022/23 se amplió al 100% del alumnado. La Xunta destaca que este programa de gratuidad "sigue siendo el más ambicioso de toda España": ocho horas diarias durante once meses al año.

Las familias gallegas cuentan de esta forma con 32.000 plazas de 0 a 3 años totalmente gratuitas, sin que tengan que afrontar los costes de matriculación y de la atención educativa. A estas plazas hay que añadir otras 500 en las casas nido del rural.

La Xunta abonará tres anticipos a las escuelas. El primero de ellos será del 100% de la cantidad correspondiente al período de septiembre a diciembre de 2026, para que los centros dispongan de la liquidez al inicio del curso; el segundo será del 50% del importe de la aportación y se efectuará a comienzos de 2027 para el período de enero a marzo; y el último, del 50%, se abonará en el mes de abril de 2027 para el período abril- julio.

Más profesores en Educación Secundaria

Galicia contará el próximo curso con 897 profesores de Educación Secundaria más. Rueda explicó que el objetivo de esta incorporación es garantizar una atención más individualizada a los estudiantes y permitir a los docentes tener más tiempo para tareas complementarias como la atención a las familias, las guardias o la gestión de bibliotecas.

La mayor parte de este refuerzo de la plantilla deriva de la reconfiguración del horario docente de Secundaria, que implica "la incorporación al sistema de 747 profesores más". La Xunta, para reforzar la atención a alumnos con necesidades especiales, incorporará 100 especialistas en Pedagogía Terapéutica y 50 orientadores.

En otro orden de cosas, el Consello da Xunta dio luz verde a la renovación de la colaboración entre la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP y la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y Estados Unidos (Comisión Fulbright) para que los colegios e institutos de Galicia puedan acceder a 43 auxiliares de conversación.