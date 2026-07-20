El Concello de A Coruña exige a la Xunta que apruebe un plan para rehabilitar los colegios públicos

El concelleiro de Educación, Juan Borrego, frente a la delegación territorial de la Xunta. Concello de A Coruña

El Concello de A Coruña ha presentado este lunes a la Xunta un plan que recoge las inversiones y actuaciones de rehabilitación necesarias en los colegios de Educación Infantil, Primaria y Especial de la ciudad e insta al Gobierno gallego a aprobarlo.

Este informe, elaborado por el Concello, fue entregado por el concelleiro de Educación, Juan Ignacio Borrego.

En este sentido, el edil reiteró que "nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance e incluso más con los recursos limitados que tenemos. Pero necesitamos que la Xunta haga su trabajo. Que asuma las competencias que son suyas. Se trata de la educación de nuestros hijos e hijas".

Borrego insistió también en que la Xunta apruebe y ejecute el plan con actuaciones en los 29 centros de primaria de la ciudad y que modernice las instalaciones, que tienen una media de antigüedad de 50 años.

El estado de los centros educativos de la ciudad —cuyo mantenimiento es competencia municipal pero las actuaciones de mejora o reforma son competencia de la Xunta— ha sido objeto de varias protestas a lo largo del pasado curso escolar, tanto en algunos colegios en particular como con manifestaciones que reunieron por las calles a miembros de la comunidad educativa.

Este lunes, el concelleiro citó algunos de los centros afectados como el CEIP Curros Enríquez, que presenta problemas de accesibilidad.

En esta línea, Borrego criticó que entre las 300 obras en colegios anunciadas por la Xunta, en la ciudad de A Coruña solamente aparece el CEIP Sal Lence, donde se cambiará la cubierta. "El resto son pequeñas actuaciones que no son suficientes para cubrir las necesidades actuales", añadió.

Ante esta situación, el Concello propone a la Xunta que mantengan reuniones periódicas para trasladarle al Ejecutivo gallego la situación de los centros públicos y avanzar así en su solución.

De manera paralela, el gobierno local está trabajando en algunas actuaciones como la reforma del patio y mejora de la accesibilidad del CEIP María Pita, la renaturalización del patio del CEIP María Barbeito, la adecuación del patio del CEIP Nosa Señora do Rosario, la reforma del polideportivo del CEIP Ramón de la Sagra, la renovación del parque infantil del CEIP Concepción Arenal, la rampa de acceso del CEIP Cidade Vella y la última fase de la fachada del CEIP Raquel Camacho.

Las cifras municipales de inversión en colegios ascienden a 1.749.677 euros este año, y 2.713.000 en la ejecución del plan de mantenimiento anual.

Casi medio centenar de obras este verano

Este verano habrá 45 obras en 22 colegios para solucionar desperfectos.

De todas formas, Borrego subrayó que "las acciones de mantenimiento no pueden sustituir las obras de mejora y rehabilitación que le correspondan a la Xunta. El Concello no dispone de fondos públicos suficientes para completar las grandes actuaciones necesarias".

Antes del nuevo curso, el concelleiro insistió en que "esto no puede esperar más tiempo. Los niños y niñas de esta ciudad tienen derecho a recibir una educación en condiciones dignas. Se están olvidando de los colegios. Hay obras previstas en IES que no son tan necesarias como la rehabilitación de algunos colegios"