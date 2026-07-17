Este es el plan de la USC para ampliar el alojamiento para universitarios en Santiago y Lugo

El estudiantado de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), esté en la capital gallega o en Lugo, se enfrenta cada curso a la dificultad de encontrar una residencia o una vivienda que se ajuste a sus necesidades para los próximos meses. Un problema del que es consciente la entidad, que este viernes ha presentado ante el Consello de Goberno el plan que ha remitido al Ministerio de Vivienda para mejorar el alojamiento universitario.

Este plan tiene dos vías principales de actuación: una está centrada sobre los edificios que ya existen, que serían reformados y ampliados, mientras que la otra enfocará los esfuerzos en la convivencia y apoyo intergeneracional, de forma que el alumnado comparta vivienda con personas mayores de 65 años o con discapacidad.

Así lo ha explicado este viernes el gerente de la USC, Juan Villoslada, que añadió que el plan ya ha sido presentado al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana enmarcado en el Protocolo para la promoción de alojamientos alcanzables destinados a la comunidad universitaria.

El documento analiza la situación del alojamiento universitario de la USC, advirtiendo que la presión "aumentó notablemente, reflejándose en un crecimiento continuo de las listas de espera", al mismo tiempo que destaca "el marcado carácter social del modelo de alojamiento de la USC". La entidad señala en un comunicado que mantiene la confianza en que el Ministerio acoja favorablemente su proyecto y contribuya a paliar la problemática.

El proyecto recopila información sobre iniciativas y actuaciones que se encuentran en distintos momentos de ejecución y que la USC desea priorizar para incrementar el número de plazas en residencias públicas en ambos campus, acometer las mejoras imprescindibles de eficiencia energética y habitabilidad que permitan mantener plazas de residencias abiertas y ofrecer soluciones habitacionales alternativas.

¿Cuáles son las propuestas de la USC?

El plan de la Universidade de Santiago de Compostela tiene dos ejes de actuación. El primero de ellos consiste en intervenir sobre los edificios con actividad: la reforma integral del Colegio Maior San Clemente, la rehabilitación y mejora de la envolvente térmica de Monte da Condesa y la reforma interior para mejorar la accesibilidad y las dotaciones higiénicas de la Residencia Universitaria Bal & Gay de Lugo.

El segundo eje está articulado alrededor de un plan de convivencia y apoyo intergeneracional impulsado desde la Vicerreitoría de Estudantado, Igualdade, Diversidade e Benestar con tres programas concretos.

El primero es el proyecto piloto USC Convive en Comunidade que pretende desarrollar un modelo que combina alojamiento alcanzable y accesible para alumnado universitario con participación y compromiso comunitario.

Otra propuesta innovadora es Convivencia Inclusiva COGAMI-USC para ofertar vivienda compartida entre estudiantes de la USC y personas con discapacidad de la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (COGAMI) durante el curso 2027/2028.

A ellos se une el proyecto Convivencia Intergeneracional, que acaba de lanzarse como experiencia piloto en Lugo y que también se pondrá en marcha en Santiago. Este modelo propone la convivencia entre personas de 65 años o más que viven solas y son autónomas y estudiantes de entre 18 y 35 años de la USC afectados por la situación de emergencia de la vivienda y por la soledad indeseada.

Otros asuntos del Consello de Goberno

El Consello de Goberno dio luz verde este viernes al Reglamento de transformación digital, administración electrónica y desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación de la USC. De esta forma, unifica en un solo documento jurídico la regulación sobre la administración electrónica y la gobernanza de la transformación digital y de los desarrollos tecnológicos.

El encuentro también sirvió para renovar la Unidad Asociada CSIC-USC entre el CSIC (Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón) y la USC, que incluye miembros del Instituto de Materiales (Imatus), y la creación de dos nuevas unidades.

Se aprobaron además los acuerdos de asignación al área de conocimiento y servicio asistencial de plazas de profesorado vinculadas y de reposición de plazas vacantes de profesorado con vinculación asistencial y de reasignación y reposición de plazas de PACS.

En materia de PDI, el Consello de Goberno trató una comisión de servicios, la prórroga de contratos de tres PACS, la reposición de dos plazas vacantes de profesorado asociado además de la propuesta de asignación de complementos de excelencia curricular 2025.

La modificación de dos programas de doctorado, la Convocatoria anual de tramitación de titulaciones del curso 2026/2027, las cuentas de la Fundación Dieta Atlántica, la modificación del Reglamento de Movilidad de PTXAS funcionario para adaptarlo a la nueva estructura organizativa de la USC y la modificación, para flexibilizarlo, del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2019 sobre la exigencia de nivel de conocimiento de lengua gallega o española para la matrícula en estudios de grado, máster y doctorado fueron otros temas sometidos a debate y aprobación en la jornada de hoy.

También en la reunión se procedió a la cobertura de vacantes de las comisiones delegadas del Consello de Gobierno y a la designación de representantes del alumnado, del PDI y del PTXAS en las Comisiones de Coordinación de la Estrategia Digital y de Administración Electrónica y en los órganos de dirección de las EBCs participadas por la USC.