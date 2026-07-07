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El grado de Medicina sigue siendo el más demandado en Galicia: consulta todas las notas de corte
La CIUG ha dado a conocer la nota de la última persona llamada a matricularse en cada una de las titulaciones universitarias de Galicia. Medicina ha cerrado con un 12,844, aunque la nota más alta es la del doble grado de Matemáticas y Física con un 13,449
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Un total de 11.534 estudiantes realizaron entre el 2 y el 4 de junio las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en Galicia, de los que el 96,25% aprobaron. Un amplio porcentaje que recompensa el esfuerzo del alumnado, con la vista puesta en el grado que quieren cursar desde septiembre. Solo uno de todos los disponibles ha cerrado tras el primer llamamiento: Medicina.
La PAU 2026 estuvo marcada por una polémica con los exámenes de Dibujo Técnico e Historia de España, que obligaron a la CIUG a introducir modificaciones en los criterios de corrección. Las universidades gallegas, en todo caso, defendieron el saber hacer de la CIUG y urgieron cambios para evitar que se produjeran errores. Poco después, la Xunta daba a conocer su propuesta de cara a la elaboración de las pruebas.
Más allá de la polémica que hubo durante las semanas posteriores a los exámenes, la PAU estuvo marcada como es habitual por los nervios y la expectación de los jóvenes. Ya con las notas en la mano, pudieron formalizar la inscripción en los grados en los que aspiran a formarse, y este martes se ha dado a conocer la nota de la última persona convocada para matricularse.
El único grado que aparece reflejado como cerrado tras el primer llamamiento es Medicina. La nota de corte es de 12,844, similar a años anteriores aunque inferior a la de 2025, cuando fue de 12,953. Una de las personas que va a cursar esta formación es Cecilia, la estudiante de Galicia con la nota más elevada en la fase general de la PAU: "Me gustaría compaginar mis estudios de Medicina con violín".
La alta nota de Medicina, sin embargo, no hace que sea la más elevada de todo el sistema público universitario de Galicia. El doble grado de Matemáticas y Físicaestá en 13,449, mientras que el PARS en Máster en Ingeniería Aeronáutica vía grado en Ingeniería Aeroespacial es de 13.010. Ambos, al igual que Medicina, son de la Universidade de Santiago de Compostela.
Todas las notas de corte
La CIUG ha hecho públicos este martes las llamadas notas de corte, que establecen la nota obtenida por el último estudiante llamado a matricularse en cada uno de los grados.
Grados de la Universidade da Coruña - Campus da Coruña
Nota de corte
Grao en Administración e Dirección de Empresas
8,406
Grao en Bioloxía
9,132
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
10,596
Grao en Ciencias Empresariais
5,000
Grao en Comunicación Audiovisual
9,700
Grao en Dereito
9,277
Grao en Economía
7,270
Grao en Educación Infantil
9,001
Grao en Educación Primaria
9,890
Grao en Educación Social
7,000
Grao en Enfermería
11,826
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas
5,380
Grao en Enxeñaría Informática
9,176
Grao en Máquinas Navais
5,000
Grao en Náutica e Transporte Marítimo
7,418
Grao en Arquitectura Técnica
8,876
Grao en Español: estudos lingüísticos e literarios
5,897
Grao en Fisioterapia
11,060
Grao en Galego-Portugués: estudos lingüísticos e literarios
5,642
Grao en Inglés: estudos lingüísticos e literarios
5,000
Grao en Logopedia
8,268
Grao en Química
9,114
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
5,068
Grao en Socioloxía
5,000
Grao en Tecnoloxías da Enxeñaría Civil
6,349
Grao en Terapia Ocupacional
8,786
Grao en Turismo - Presencial
5,000
Grao en Turismo - Online
5,070
Grao en Estudos de Arquitectura
9,950
Grao en Ciencia e Enxeñaría de Datos
10,550
Grao en Creación Dixital, Animación e Videoxogos
10,604
Grao en Nanociencia e Nanotecnoloxía
8,428
Grao en Intelixencia Artificial
10,526
Simultaneidade do Grao en Bioloxía e o Grao en Química
10,206
Simultaneidade do Grao de Ciencias Empresariais e Turismo
7,684
Simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e do de Dereito
11,118
Simultaneidade dos Graos de Español e Galego e Portugués
5,000
Simultaneidade dos Graos de Inglés e Español
5,010
Simultaneidade dos Graos de Inglés e Galego e Portugués
6,590
Grao Aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas
9,824
Simultaneidade en Enxeñaría Informática e Ciencia e Enxeñaría de Datos
11,636
Grados de la Universidade da Coruña - Campus de Ferrol
Nota de corte
Grao en Enfermaría
11,091
Grao en Enxeñaría Eléctrica - Dual
5,000
Grao en Enx. Electrónica Industrial e Automática
5,000
Grao en Enx. en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto
9,808
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
5,000
Grao en Enxeñaría Mecánica
9,200
Grao en Podoloxía
9,200
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
5,000
Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica
6,190
Grao en Xestión Industrial da Moda
10,612
Grao en Xestión Dixital de Información e Documentación
5,640
Grao Relacións Internacionais
11,134
Simultaneidade dos Graos de Enx. Mecánica e Enx. Naval e Oceánica
12,000
Grao Aberto en Enxeñería Industrial
10,554
Grados de la Universidade de Santiago de Compostela - Campus de Lugo
Nota de corte
Grao en Administración e Dirección de Empresas
5,000
Grao en Enfermaría
11,246
Grao en Enxeñaría Civil
5,000
Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural
5,404
Grao en Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais
5,834
Grao en Mestre en Educación Infantil
8,360
Grao en Mestre en Educación Primaria
9,144
Grao en Nutrición Humana e Dietética
8,490
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
5,000
Grao en Veterinaria
11,689
Grao en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria
5,020
Grao en Paisaxe
6,813
Grao en Robótica
6,450
Grao en Bioquímica
10,878
Grao en Empresa e Tecnoloxía - Presencial
6,890
Grao en Empresa e Tecnoloxía - Virtual
5,610
Grao en Xestión Cultural - Presencial
6,720
Grao en Xestión Cultural - Virtual
5,200
Simult. dos Graos de Enx. Agrícola e Agroaliment. e Enx. Forestal
5,000
Simultaneidade de Mestre en Educación Infantil e Mestre en Educación Primaria
10,252
Grao Aberto USC Enxeñerías
5,100
Grados de la Universidade de Santiago de Compostela - Campus de Santiago de Compostela
Nota de corte
Grao en Administración e Dirección de Empresas
7,650
Grao en Bioloxía
10,510
Grao en Ciencia Política e da Administración
5,000
Grao en Comunicación Audiovisual
9,546
Grao en Dereito
9,464
Grao en Economía
5,000
Grao en Educación Social
7,652
Grao en Enfermaría
11,940
Grao en Enxeñaría Informática
9,944
Grao en Enxeñaría Química
9,600
Grao en Farmacia
11,011
Grao en Filoloxía Clásica
5,000
Grao en Filosofía
7,540
Grao en Física
11,942
Grao en Historia
8,718
Grao en Historia da Arte
5,500
Grao en Lingua e Literatura Españolas
5,122
Grao en Lingua e Literatura Galegas
5,420
Grao en Lingua e Literatura Inglesas
5,000
Grao en Lingua e Literatura Modernas
5,000
Grao en Matemáticas
12,214
Grao en Medicina
12,844 - Cerrado
Grao en Mestre en Educación Infantil
9,538
Grao en Mestre en Educación Primaria
9,776
Grao en Odontoloxía
12,815
Grao en Óptica e Optometría
9,766
Grao en Pedagoxía
8,878
Grao en Psicoloxía
11,330
Grao en Química
9,856
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
5,000
Grao en Traballo Social
5,058
Grao en Xeografía e Ordenación do Territorio
5,034
Grao en Xornalismo
9,502
Grao en Biotecnoloxía
12,288
Grao en Criminoloxía
9,844
Grao en Xestión de Empresas Hostaleiras
7,273
Grao en Intelixencia Artificial
10,412
Simultaneidade dos Graos de Comunic. Audiovisual e Xornalismo
12,754
Simultaneidade dos Graos de Enx. Informática e Matemáticas
13,046
Simultaneidade dos Graos de Matemáticas e Física
13,449
Simultaneidade dos Graos de Química e Bioloxía
10,288
Simultaneidade dos Graos de Química e Física
11,586
Simultaneidade de estudos no Grao de Farmacia e Óptica e Optometría
11,454
Simultaneidade de Mestre en Educación Infantil e Mestre en Educación Primaria
11,102
Grados de la Universidade de Vigo - Campus de Ourense
Nota de corte
Grao en Administración e Dirección de Empresas
5,000
Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
5,000
Grao en Ciencias Ambientais
5,202
Grao en Dereito
8,048
Grao en Educación Infantil
8,251
Grao en Educación Primaria
9,192
Grao en Educación Social
6,592
Grao en Enfermaría
11,190
Grao en Enxeñaría Agraria
5,000
Grao en Enxeñaría Informática
7,764
PARS en Máster en Enx. Informática vía Grao en Enxeñaría Informática
7,728
Grao en Traballo Social
5,022
Grao en Turismo
5,000
Grao en Xeografía e Historia
5,846
Grao en Enxeñaría Aeroespacial
12,316
PARS en Máster en Enx. Aeronáutica vía Grao Enx. Aeroespacial
13,010
Grao Relacións Internacionais
11,836
Grao en Intelixencia Artificial
8,743
Simultaneidade do Grao en Admon. e Direc. de empresas e o Grao en Dereito
9,732
Simultaneidade de estudos no grao de Turismo e Xeografía e Historia
5,730
Simultaneidade en Grao en Admon. e Direc. de Empresas e Enx. Informática
7,726
Simultaneidade Enxeñaría Agraria e Ciencias Ambientais
5,118
Simultaneidade Enxeñaría Agraria e Ciencia e Tec. dos Alimentos
6,834
Simultaneidade Grao en Enx. Informática e Grao en Intelixencia Artificial
10,992
Grados de la Universidade de Vigo - Campus de Pontevedra
Nota de corte
Grao en Belas Artes
5,000
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
10,010
Grao en Comunicación Audiovisual
8,810
Grao en Dirección e Xestión Pública - Presencial
5,058
Grao en Dirección e Xestión Pública - Virtual
5,552
Grao en Educación Infantil
8,856
Grao en Educación Primaria
9,674
Grao en Enfermaría
11,224
Grao en Enxeñaría Forestal
5,000
Grao en Fisioterapia
10,974
Grao en Publicidade e Relacións Públicas
8,530
Grao en Deseño
9,284
Simultaneidade dos Graos en Comunicación Audiovisual e Publicidade e Relacións Públicas
9,128
Grao en Administración e Dirección de Empresas
5,963
Grao en Bioloxía
9,754
Grao en Ciencias do Mar
7,766
Grao en Comercio
5,454
Grao en Dereito
8,660
Grao en Economía
5,476
Grao en Educación Infantil
5,000
Grao en Educación Primaria
6,628
Grao en Enfermaría - Meixoeiro
11,466
Grao en Enfermaría - POVISA
10,682
Grao en Enxeñaría da Enerxía
5,950
Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación
5,508
Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación-Inglés
5,000
PARS en Master en Enx. de Telecomunicación vía Grao en Enx. de Tecnoloxías de Telecomunicación
5,000
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
5,000
Grao en Enxeñaría Eléctrica
7,650
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
8,470
Grao en Enxeñaría en Organización Industrial
9,570
Grao en Enxeñaría en Química Industrial
6,060
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
9,414
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais-Inglés
5,000
PARS en Máster en Enxeñaría Industrial vía Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
5,000
Grao en Enxeñaría Mecánica
10,478
Grao en Linguas Estranxeiras
5,000
Grao en Química
8,484
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
5,000
Grao en Tradución e Interpretación - Español-Inglés
5,120
Grao en Tradución e Interpretación - Español-Francés
5,010
Grao en Tradución e Interpretación - Galego-Inglés
6,002
Grao en Enxeñaría Biomédica
11,414
PARS en Máster en Enxeñaría Biomédica vía Grao en Enxeñaría Biomédica
12,225
Grao en Filoloxía Aplicada en Galego e Español
5,000
Grao en Enxeñaría da Automoción
10,998
Simultaneidade do Grao en Admon. e Direc. de Empresas e o Grao en Dereito
10,182
Simultaneidade Enxeñaría Biomédica e Enx. en Electrónica, Industrial e Automática
10,939
PCEO Enxeñaría Biomédica e Enx. Mecánica
10,841
Simultaneidade Enxeñaría Mecánica e Enx. en Electrónica, Industrial e Automática
11,436
Matriculación
El estudiantado que tenga una cualificación igual o superior al del último convocado en cada titulación podrá formalizar su matriculación. El plazo abre este miércoles a las 08:01 horas y se cerrará el jueves 9 de julio a las 23:59 horas, según informa la CIUG.
El alumnado, además, ya puede consultar su situación en las listas de admitidos y de espera.