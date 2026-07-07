Facultad de Medicina de la USC.

Facultad de Medicina de la USC. USC.

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Educación

El grado de Medicina sigue siendo el más demandado en Galicia: consulta todas las notas de corte

La CIUG ha dado a conocer la nota de la última persona llamada a matricularse en cada una de las titulaciones universitarias de Galicia. Medicina ha cerrado con un 12,844, aunque la nota más alta es la del doble grado de Matemáticas y Física con un 13,449

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Un total de 11.534 estudiantes realizaron entre el 2 y el 4 de junio las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en Galicia, de los que el 96,25% aprobaron. Un amplio porcentaje que recompensa el esfuerzo del alumnado, con la vista puesta en el grado que quieren cursar desde septiembre. Solo uno de todos los disponibles ha cerrado tras el primer llamamiento: Medicina.

Alumnado hoy en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la USC

La PAU 2026 estuvo marcada por una polémica con los exámenes de Dibujo Técnico e Historia de España, que obligaron a la CIUG a introducir modificaciones en los criterios de corrección. Las universidades gallegas, en todo caso, defendieron el saber hacer de la CIUG y urgieron cambios para evitar que se produjeran errores. Poco después, la Xunta daba a conocer su propuesta de cara a la elaboración de las pruebas.

Más allá de la polémica que hubo durante las semanas posteriores a los exámenes, la PAU estuvo marcada como es habitual por los nervios y la expectación de los jóvenes. Ya con las notas en la mano, pudieron formalizar la inscripción en los grados en los que aspiran a formarse, y este martes se ha dado a conocer la nota de la última persona convocada para matricularse.

El único grado que aparece reflejado como cerrado tras el primer llamamiento es Medicina. La nota de corte es de 12,844, similar a años anteriores aunque inferior a la de 2025, cuando fue de 12,953. Una de las personas que va a cursar esta formación es Cecilia, la estudiante de Galicia con la nota más elevada en la fase general de la PAU: "Me gustaría compaginar mis estudios de Medicina con violín".

La alta nota de Medicina, sin embargo, no hace que sea la más elevada de todo el sistema público universitario de Galicia. El doble grado de Matemáticas y Físicaestá en 13,449, mientras que el PARS en Máster en Ingeniería Aeronáutica vía grado en Ingeniería Aeroespacial es de 13.010. Ambos, al igual que Medicina, son de la Universidade de Santiago de Compostela.

Todas las notas de corte

La CIUG ha hecho públicos este martes las llamadas notas de corte, que establecen la nota obtenida por el último estudiante llamado a matricularse en cada uno de los grados.

Grados de la Universidade da Coruña - Campus da Coruña

Nota de corte

Grao en Administración e Dirección de Empresas

8,406

Grao en Bioloxía

9,132

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

10,596

Grao en Ciencias Empresariais

5,000

Grao en Comunicación Audiovisual

9,700

Grao en Dereito

9,277

Grao en Economía

7,270

Grao en Educación Infantil

9,001

Grao en Educación Primaria

9,890

Grao en Educación Social

7,000

Grao en Enfermería

11,826

Grao en Enxeñaría de Obras Públicas

5,380

Grao en Enxeñaría Informática

9,176

Grao en Máquinas Navais

5,000

Grao en Náutica e Transporte Marítimo

7,418

Grao en Arquitectura Técnica

8,876

Grao en Español: estudos lingüísticos e literarios

5,897

Grao en Fisioterapia

11,060

Grao en Galego-Portugués: estudos lingüísticos e literarios

5,642

Grao en Inglés: estudos lingüísticos e literarios

5,000

Grao en Logopedia

8,268

Grao en Química

9,114

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

5,068

Grao en Socioloxía

5,000

Grao en Tecnoloxías da Enxeñaría Civil

6,349

Grao en Terapia Ocupacional

8,786

Grao en Turismo - Presencial

5,000

Grao en Turismo - Online

5,070

Grao en Estudos de Arquitectura

9,950

Grao en Ciencia e Enxeñaría de Datos

10,550

Grao en Creación Dixital, Animación e Videoxogos

10,604

Grao en Nanociencia e Nanotecnoloxía

8,428

Grao en Intelixencia Artificial

10,526

Simultaneidade do Grao en Bioloxía e o Grao en Química

10,206

Simultaneidade do Grao de Ciencias Empresariais e Turismo

7,684

Simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e do de Dereito

11,118

Simultaneidade dos Graos de Español e Galego e Portugués

5,000

Simultaneidade dos Graos de Inglés e Español

5,010

Simultaneidade dos Graos de Inglés e Galego e Portugués

6,590

Grao Aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas

9,824

Simultaneidade en Enxeñaría Informática e Ciencia e Enxeñaría de Datos

11,636

Grados de la Universidade da Coruña - Campus de Ferrol

Nota de corte

Grao en Enfermaría

11,091

Grao en Enxeñaría Eléctrica - Dual

5,000

Grao en Enx. Electrónica Industrial e Automática

5,000

Grao en Enx. en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

9,808

Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

5,000

Grao en Enxeñaría Mecánica

9,200

Grao en Podoloxía

9,200

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

5,000

Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica

6,190

Grao en Xestión Industrial da Moda

10,612

Grao en Xestión Dixital de Información e Documentación

5,640

Grao Relacións Internacionais

11,134

Simultaneidade dos Graos de Enx. Mecánica e Enx. Naval e Oceánica

12,000

Grao Aberto en Enxeñería Industrial

10,554

Grados de la Universidade de Santiago de Compostela - Campus de Lugo

Nota de corte

Grao en Administración e Dirección de Empresas

5,000

Grao en Enfermaría

11,246

Grao en Enxeñaría Civil

5,000

Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural

5,404

Grao en Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais

5,834

Grao en Mestre en Educación Infantil

8,360

Grao en Mestre en Educación Primaria

9,144

Grao en Nutrición Humana e Dietética

8,490

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

5,000

Grao en Veterinaria

11,689

Grao en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria

5,020

Grao en Paisaxe

6,813

Grao en Robótica

6,450

Grao en Bioquímica

10,878

Grao en Empresa e Tecnoloxía - Presencial

6,890

Grao en Empresa e Tecnoloxía - Virtual

5,610

Grao en Xestión Cultural - Presencial

6,720

Grao en Xestión Cultural - Virtual

5,200

Simult. dos Graos de Enx. Agrícola e Agroaliment. e Enx. Forestal

5,000

Simultaneidade de Mestre en Educación Infantil e Mestre en Educación Primaria

10,252

Grao Aberto USC Enxeñerías

5,100

Grados de la Universidade de Santiago de Compostela - Campus de Santiago de Compostela

Nota de corte

Grao en Administración e Dirección de Empresas

7,650

Grao en Bioloxía

10,510

Grao en Ciencia Política e da Administración

5,000

Grao en Comunicación Audiovisual

9,546

Grao en Dereito

9,464

Grao en Economía

5,000

Grao en Educación Social

7,652

Grao en Enfermaría

11,940

Grao en Enxeñaría Informática

9,944

Grao en Enxeñaría Química

9,600

Grao en Farmacia

11,011

Grao en Filoloxía Clásica

5,000

Grao en Filosofía

7,540

Grao en Física

11,942

Grao en Historia

8,718

Grao en Historia da Arte

5,500

Grao en Lingua e Literatura Españolas

5,122

Grao en Lingua e Literatura Galegas

5,420

Grao en Lingua e Literatura Inglesas

5,000

Grao en Lingua e Literatura Modernas

5,000

Grao en Matemáticas

12,214

Grao en Medicina

12,844 - Cerrado

Grao en Mestre en Educación Infantil

9,538

Grao en Mestre en Educación Primaria

9,776

Grao en Odontoloxía

12,815

Grao en Óptica e Optometría

9,766

Grao en Pedagoxía

8,878

Grao en Psicoloxía

11,330

Grao en Química

9,856

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

5,000

Grao en Traballo Social

5,058

Grao en Xeografía e Ordenación do Territorio

5,034

Grao en Xornalismo

9,502

Grao en Biotecnoloxía

12,288

Grao en Criminoloxía

9,844

Grao en Xestión de Empresas Hostaleiras

7,273

Grao en Intelixencia Artificial

10,412

Simultaneidade dos Graos de Comunic. Audiovisual e Xornalismo

12,754

Simultaneidade dos Graos de Enx. Informática e Matemáticas

13,046

Simultaneidade dos Graos de Matemáticas e Física

13,449

Simultaneidade dos Graos de Química e Bioloxía

10,288

Simultaneidade dos Graos de Química e Física

11,586

Simultaneidade de estudos no Grao de Farmacia e Óptica e Optometría

11,454

Simultaneidade de Mestre en Educación Infantil e Mestre en Educación Primaria

11,102

Grados de la Universidade de Vigo - Campus de Ourense

Nota de corte

Grao en Administración e Dirección de Empresas

5,000

Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

5,000

Grao en Ciencias Ambientais

5,202

Grao en Dereito

8,048

Grao en Educación Infantil

8,251

Grao en Educación Primaria

9,192

Grao en Educación Social

6,592

Grao en Enfermaría

11,190

Grao en Enxeñaría Agraria

5,000

Grao en Enxeñaría Informática

7,764

PARS en Máster en Enx. Informática vía Grao en Enxeñaría Informática

7,728

Grao en Traballo Social

5,022

Grao en Turismo

5,000

Grao en Xeografía e Historia

5,846

Grao en Enxeñaría Aeroespacial

12,316

PARS en Máster en Enx. Aeronáutica vía Grao Enx. Aeroespacial

13,010

Grao Relacións Internacionais

11,836

Grao en Intelixencia Artificial

8,743

Simultaneidade do Grao en Admon. e Direc. de empresas e o Grao en Dereito

9,732

Simultaneidade de estudos no grao de Turismo e Xeografía e Historia

5,730

Simultaneidade en Grao en Admon. e Direc. de Empresas e Enx. Informática

7,726

Simultaneidade Enxeñaría Agraria e Ciencias Ambientais

5,118

Simultaneidade Enxeñaría Agraria e Ciencia e Tec. dos Alimentos

6,834

Simultaneidade Grao en Enx. Informática e Grao en Intelixencia Artificial

10,992

Grados de la Universidade de Vigo - Campus de Pontevedra

Nota de corte

Grao en Belas Artes

5,000

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

10,010

Grao en Comunicación Audiovisual

8,810

Grao en Dirección e Xestión Pública - Presencial

5,058

Grao en Dirección e Xestión Pública - Virtual

5,552

Grao en Educación Infantil

8,856

Grao en Educación Primaria

9,674

Grao en Enfermaría

11,224

Grao en Enxeñaría Forestal

5,000

Grao en Fisioterapia

10,974

Grao en Publicidade e Relacións Públicas

8,530

Grao en Deseño

9,284

Simultaneidade dos Graos en Comunicación Audiovisual e Publicidade e Relacións Públicas

9,128

Grao en Administración e Dirección de Empresas

5,963

Grao en Bioloxía

9,754

Grao en Ciencias do Mar

7,766

Grao en Comercio

5,454

Grao en Dereito

8,660

Grao en Economía

5,476

Grao en Educación Infantil

5,000

Grao en Educación Primaria

6,628

Grao en Enfermaría - Meixoeiro

11,466

Grao en Enfermaría - POVISA

10,682

Grao en Enxeñaría da Enerxía

5,950

Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

5,508

Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación-Inglés

5,000

PARS en Master en Enx. de Telecomunicación vía Grao en Enx. de Tecnoloxías de Telecomunicación

5,000

Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

5,000

Grao en Enxeñaría Eléctrica

7,650

Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

8,470

Grao en Enxeñaría en Organización Industrial

9,570

Grao en Enxeñaría en Química Industrial

6,060

Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

9,414

Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais-Inglés

5,000

PARS en Máster en Enxeñaría Industrial vía Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

5,000

Grao en Enxeñaría Mecánica

10,478

Grao en Linguas Estranxeiras

5,000

Grao en Química

8,484

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

5,000

Grao en Tradución e Interpretación - Español-Inglés

5,120

Grao en Tradución e Interpretación - Español-Francés

5,010

Grao en Tradución e Interpretación - Galego-Inglés

6,002

Grao en Enxeñaría Biomédica

11,414

PARS en Máster en Enxeñaría Biomédica vía Grao en Enxeñaría Biomédica

12,225

Grao en Filoloxía Aplicada en Galego e Español

5,000

Grao en Enxeñaría da Automoción

10,998

Simultaneidade do Grao en Admon. e Direc. de Empresas e o Grao en Dereito

10,182

Simultaneidade Enxeñaría Biomédica e Enx. en Electrónica, Industrial e Automática

10,939

PCEO Enxeñaría Biomédica e Enx. Mecánica

10,841

Simultaneidade Enxeñaría Mecánica e Enx. en Electrónica, Industrial e Automática

11,436

Matriculación

El estudiantado que tenga una cualificación igual o superior al del último convocado en cada titulación podrá formalizar su matriculación. El plazo abre este miércoles a las 08:01 horas y se cerrará el jueves 9 de julio a las 23:59 horas, según informa la CIUG.

El alumnado, además, ya puede consultar su situación en las listas de admitidos y de espera.