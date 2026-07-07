La Cátedra Inditex-UDC lanza una nueva formación en inteligencia artificial sostenible

La Cátedra Inditex-UDC de Inteligencia Artificial en Algoritmos Verdes ha abierto el plazo de preinscripción para una nueva edición de su programa formativo, compuesto por un Curso de Experto en IA y Algoritmos Verdes y dos microcredenciales universitarias dirigidas a formar profesionales en el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial más sostenibles.

La oferta está orientada tanto a estudiantes y titulados que quieran especializarse en uno de los ámbitos con mayor proyección del sector tecnológico como a profesionales que deseen actualizar sus conocimientos en inteligencia artificial y sostenibilidad.

Con un enfoque práctico, la formación abordará cuestiones como el aprendizaje automático eficiente, el diseño de modelos de IA con menor impacto energético, el análisis de datos, el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computador y las aplicaciones de la inteligencia artificial en la industria.

El programa incluye tres acciones formativas. Por un lado, un Curso de Experto en IA y Algoritmos Verdes, de 25 créditos ECTS, que se impartirá entre octubre de 2026 y febrero de 2027 en el CITIC de la Universidade da Coruña. Además, se ofertan dos microcredenciales de seis créditos: una sobre Diseño e Implementación de Algoritmos Verdes, que se desarrollará entre septiembre y octubre en modalidad híbrida, y otra centrada en Aplicaciones Prácticas, prevista entre noviembre y diciembre en formato virtual.

El plazo de preinscripción permanecerá abierto hasta el 10 de julio para el Curso de Experto y la microcredencial de Aplicaciones Prácticas, mientras que quienes deseen matricularse en la microcredencial de Diseño e Implementación podrán hacerlo hasta el 15 de julio.