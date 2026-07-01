Encontrar piso para estudiar en Santiago, tarea complicada: "Los precios son caros para lo que es"

Cientos de estudiantes buscan piso para el próximo curso en Santiago de Compostela. Una vez conocidas las notas de la PAU, muchos de ellos ya saben que podrán cursar la carrera que querían en la capital gallega, por lo que este lunes han comenzado a buscar vivienda para el próximo año (o todo el periodo universitario).

"Los precios están carillos para lo que realmente es", asegura un joven a las puertas de la inmobiliaria Julio Gerpe, según recoge Europa Press. Futuros universitarios, y también algunos alumnos que han ya cursado al menos el primer año en la Universidade de Santiago de Compostela (USC), están en plena búsqueda de una vivienda a la que mudarse desde septiembre.

Esto ha llevado a imágenes ya habituales el 1 de julio: las colas a las puertas de las inmobiliarias. Decenas de jóvenes esperan su turno para solicitar una vivienda de alquiler con meses de antelación, algunos de ellos desde las 05:00 horas o incluso antes.

Uxía e Ian explicaron a Europa Press que la jornada comenzó mucho antes de la apertura de la inmobiliaria, a la que llegaron a las 05:00 horas. "El año pasado conseguí un piso en el Campus Norte, pero me queda muy lejos de donde estudio", explica Ian, justificando el esfuerzo de pasar la noche a la intemperie para conseguir un piso en una mejor ubicación.

Rocío, Antía y Sara, procedentes de A Coruña, llegaron a las 6:30 horas e hicieron una hora de trayecto con el objetivo de "coger algo antes de que arramplen con todo" en este primer día de julio, fecha clave para la entrega de llaves y la salida de nuevos pisos al mercado.

Los jóvenes denuncian escasez de oferta y precios elevados, lo que lleva a que se enfrenten a una situación "complicada" a la hora de conseguir un inmueble, que muchas veces no cumple con sus expectativas. Muchos de ellos, sin embargo, aseguran "saber a lo que vienen a Santiago".

"En Santiago hay muchos estudiantes, es una ciudad universitaria y está complicado, sobre todo porque los pisos están como están, los caseros que se pongan un poco las pilas. Si bien, en Santiago ya sabes a lo que vienes, los pisos pues no son los mejores y son la mayoría interiores", ha relatado Malena, estudiante de Historia en la USC.

Visitas en grupos

Los estudiantes explican que las inmobiliarias anotan a los que están interesados en una vivienda en concreto en una lista por orden de llegada a la oficina, agrupándolos según el número de habitaciones que necesiten. "Después, por orden de prioridad, eliges tú el que quieras; si somos los primeros, ese piso queda para nosotros", señalan.

Los agentes inmobiliarios organizan en algunos casos "excursiones" grupales para enseñar las viviendas disponibles a los jóvenes que esperan en la cola.

Respecto al aspecto económico, los estudiantes sitúan el precio medio en unos 300 euros por persona, lo que supone un presupuesto total de entre 800 y 900 euros por piso. Los jóvenes denuncian que, pese a costes "disparados", muchas viviendas presentan deficiencias notables.

Otros testimonios critican la abundancia de habitaciones interiores, ventanas viejas y humedades. "Los precios están carillos para lo que realmente es", lamentan tras meses de búsqueda en portales digitales como Idealista o Fotocasa, donde aseguran encontrar "precios desorbitados".

Esta situación, que los estudiantes definen como una "experiencia de Santiago", refleja la alta demanda en una ciudad eminentemente universitaria donde, según los propios jóvenes, los propietarios deberían "ponerse las pilas".