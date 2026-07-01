A Coruña adjudica 308 plazas en las escuelas infantiles municipales y abre el plazo de matrícula

El Concello de A Coruña ha adjudicado 308 plazas en la red de Escuelas Infantiles Municipales (EIM) para el curso 2026-2027 y ha abierto este miércoles el plazo de matrícula para las familias admitidas. La inscripción podrá formalizarse hasta el próximo 10 de julio.

Este año la red municipal oferta un total de 412 plazas vacantes, distribuidas entre 120 para el aula de 0 a 1 años, 134 para la de 1 a 2 años y 158 para la de 2 a 3 años.

El concelleiro de Educación, Formación e Innovación Tecnolóxica, Juan Ignacio Borrego, destacó que la red municipal "está beneficiándose de un muy necesario impulso gracias a la acción decidida del Gobierno de Inés Rey", poniendo como ejemplo la nueva escuela infantil de Monte Alto, que abrirá sus puertas el próximo mes de septiembre con unas instalaciones completamente renovadas.

Las familias que no hayan obtenido plaza en el centro solicitado podrán optar, una vez finalice el primer periodo de matriculación, a las vacantes que queden disponibles en el resto de escuelas de la red municipal. Además, el Concello contempla la posibilidad de admitir solicitudes fuera de plazo en casos excepcionales y debidamente justificados.

Borrego recordó además que, por segundo año consecutivo, las escuelas infantiles municipales serán "totalmente gratuitaspara las familias" gracias a la modificación de la ordenanza aprobada durante el anterior mandato. El edil subrayó que A Coruña fue "el primer ayuntamiento de Galicia" en implantar la gratuidad universal en este servicio.

Lista de espera única para toda la red

La principal novedad del proceso de admisión de este curso es la creación de una lista de espera única para el conjunto de las escuelas infantiles municipales, eliminando las convocatorias extraordinarias que existían hasta ahora.

Con este nuevo sistema, el Concello podrá gestionar las vacantes que vayan surgiendo hasta final de año de forma más ágil, ofreciendo directamente las plazas disponibles a las familias inscritas en la lista de espera, independientemente del centro solicitado inicialmente.

Además, en situaciones excepcionales, como un traslado a la ciudad durante el curso escolar u otras circunstancias debidamente justificadas, también podrá accederse a una plaza siempre que exista disponibilidad y no haya lista de espera.

Actualmente, la red municipal está integrada por las escuelas infantiles Arela (Elviña), Carricanta (O Castrillón), Os Cativos (Palavea), Agra do Orzán, Os Rosales, A Caracola (Novo Mesoiro), Luís Seoane y la nueva EIM de Monte Alto, que comenzará a funcionar el próximo curso.