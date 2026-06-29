La matrícula de las universidades de Galicia será gratuita en el curso 2026-27

La matrícula de las universidades gallegas será gratuita el próximo curso. Así lo ha aprobado este lunes el Consello da Xunta, dando continuidad a una medida que en el curso actual benefició a más de 27.000 estudiantes, según el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

El Gobierno autonómico, de esta forma, ha acordado prorrogar las matrículas gratuitas en las enseñanzas universitarias y artísticas. Rueda cifró en 20 millones de euros el ahorro que supone para las familias gallegas.

"Adoptamos también el acuerdo de congelar las tasas universitarias para el alumnado que no pueda beneficiarse de la gratuidad", añadió el presidente de la Xunta, que aseguró que Galicia será la segunda comunidad con los créditos más bajos y que estará a la cabeza en cuanto a las tasas más económicas.

Escuelas infantiles

Alfonso Rueda, por otro lado, se manifestó respecto al nuevo decreto que pretende aprobar el Gobierno central para reducir las ratios en las escuelas infantiles, algo que según la conselleira de Política Social, Fabiola García, y los centros privados pondría en riesgo su gratuidad.

El texto establece una ratio de cuatro niños por profesor en las aulas de 0-1 años (en la actualidad son ocho), seis niños por profesor en las aulas de 1-2 años (frente a los 13 actuales) y ocho niños por profesor en las aulas de 2-3 años (20 en la actualidad).

La Xunta asegura que esto implicaría invertir 56 millones de euros más al año. Pese a ello, según el Ejecutivo autonómico, desaparecerían unas 5.000 plazas por razones de profesorado y espacio en las escuelas.

"La gratuidad en escuelas infantiles estaba funcionando adecuadamente, lo que propone el Gobierno ahora con este modelo es que se doble el número de plazas o que se baje a la mitad el número de matriculados", señaló Rueda este lunes a preguntas de los medios.

El presidente de la Xunta insistió en que la gratuidad de las escuelas infantiles "estaba funcionando bien" y que la propuesta del Gobierno central "lo complica". "Compromete la gratuidad de las escuelas infantiles, es una obligación sin financiación", se lamentó Rueda, que criticó que Pedro Sánchez no se ha implicado en la gratuidad de las escuelas infantiles pese a haberlo dicho en su investidura.