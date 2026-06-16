Una alumna coruñesa reimagina la identidad del Mercado de la Plaza de Lugo en su Trabajo Fin de Grado

¿Cómo sería el Mercado de la Plaza de Lugo si tuviese una imagen propia capaz de identificarlo a simple vista? Esa es la cuestión que ha guiado el Trabajo Fin de Grado de Lucía Núñez, estudiante de Diseño Gráfico Publicitario y Creación Visual de la Escuela Superior Marcelo Macías, que este martes presenta una propuesta de rebranding centrada en uno de los espacios comerciales más reconocibles de A Coruña.

El proyecto, desarrollado bajo la tutela de Marta Romero, plantea una renovación integral de la identidad visual del mercado mediante la creación de una nueva marca, un sistema de señalética, diferentes aplicaciones gráficas y una campaña de lanzamiento orientada a reforzar su presencia entre vecinos y visitantes.

La idea nació durante una clase de Marketing y Visual Merchandising. "Un día en clase teníamos que analizar cómo se distribuyen distintos puntos de venta en función de las estrategias que buscan conseguir de cara al público y nos trasladaron un problema real: el Mercado de la Plaza de Lugo no tiene una identidad visual propia ni consistente", explica la estudiante.

Aquella reflexión fue el punto de partida de una investigación más profunda sobre el mercado y su papel dentro de la ciudad. "Fue algo que despertó mi curiosidad y empecé a investigar sobre ello", señala Lucía, que pronto identificó varios aspectos susceptibles de mejora desde el punto de vista del diseño.

Entre ellos, destaca la escasa visibilidad de los accesos y de la actividad comercial que alberga el edificio. "Desde el exterior, los puestos pasan completamente desapercibidos por la arquitectura del inmueble, y los puntos de acceso tampoco resultan especialmente atractivos para el público. Es un edificio que no te invita a descubrir lo que esconde en el interior", afirma.

Una vez dentro, la estudiante observó otro desafío. "Existe una fragmentación visual en la que conviven muchos estilos gráficos diferentes, sin nada que los unifique o relacione entre sí. Eso complica la orientación y también la experiencia del usuario", explica.

Su propuesta busca precisamente dotar al mercado de una imagen reconocible y coherente que permita identificarlo como una entidad propia, facilitando además la navegación por sus instalaciones y reforzando la percepción del conjunto.

Uno de los elementos centrales del trabajo es el diseño del nuevo logotipo, cuya construcción está estrechamente vinculada a la historia del propio mercado. Durante la fase de documentación, la estudiante analizó la evolución del recinto a lo largo de más de un siglo.

"Durante mi fase de investigación para crear algo que representase al mercado descubrí que este espacio ha pasado por diferentes etapas a lo largo de la historia de nuestra ciudad, evolucionando al mismo tiempo que A Coruña crecía", explica.

Lucía recuerda que el primer mercado fue promovido por Eusebio da Guarda y abrió sus puertas en 1910. Décadas después, el crecimiento del barrio hizo necesaria una ampliación, ejecutada a finales de los años cincuenta. La última gran transformación llegó con la reforma integral realizada entre 2005 y 2006, que dio lugar al edificio actual.

"Precisamente, esta evolución constante fue la que me dio la clave para todo el proyecto. En lugar de representar una única etapa del mercado, quise construir una identidad que reuniese elementos de todas ellas y reflejase esta transformación", señala.

La nueva identidad visual nace así de la combinación de referencias históricas y contemporáneas, con el objetivo de transmitir la capacidad de adaptación que ha caracterizado al mercado desde sus orígenes y convertir esa evolución en uno de los principales valores de la marca.

Pero el trabajo va más allá de una cuestión estética. Para Lucía Núñez, el Mercado de la Plaza de Lugo representa también un espacio cargado de significado para la ciudad. "Hay lugares que forman parte de una ciudad de una manera tan cotidiana que muchas veces dejamos de ver todo lo que representan. Eso es algo que le ocurre al mercado. Más que un lugar emblemático, hoy en día podría decirse que es un punto de paso más", reflexiona.

Por ello, el proyecto pone el foco en recuperar y visibilizar el valor emocional del recinto. "Observando cómo funciona desde dentro, qué papel desempeña dentro de A Coruña y de qué manera el diseño puede contribuir a reforzar su presencia, planteé un rebranding capaz de poner en valor toda la dimensión emocional con la que cuenta el mercado, conectando su historia con una imagen más contemporánea", explica.