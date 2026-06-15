Ya es oficial: la Xunta confirma el calendario escolar en Galicia para el curso 2026-2027

Galicia ya tiene calendario oficial para el curso escolar 2026-2027. El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoy lunes las fechas finales, que establecen que las clases comenzarán el miércoles 9 de septiembre y finalizarán el lunes 21 de junio de 2027 excepto en los segundos cursos de los ciclos de Formación Profesional (FP), que terminarán el 15 de junio.

La Xunta ya había avanzado a principios de mayo la propuesta, que llevó a la Mesa Sectorial Docente. Ahora, una vez dado el visto bueno, el DOG publica el calendario definitivo facilitado por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP.

Las Enseñanzas de Régimen Especial, debido a las características y particularidades de este tipo de estudios, podrán flexibilizar el inicio de las actividades lectivas hasta el 16 de septiembre como fecha máxima. Esto es algo que ya se hizo en el curso actual, que finaliza este viernes 19 de junio.

Los centros educativos, por otro lado, pueden optar por una incorporación gradual que no irá más allá del 15 de septiembre en el caso de la adaptación para el alumnado de 4º de Infantil.

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, además, señala que las clases de 2º de Bachillerato finalizarán de acuerdo a las fechas establecidas para la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2027. Precisamente, este lunes está previsto que la Xunta dé a conocer su propuesta para estos exámenes.

¿Qué días serán no lectivos?

El DOG recoge en su publicación de este lunes los periodos de vacaciones y los días no lectivos. El calendario, en este caso, es el siguiente:

Del martes 22 de diciembre al jueves 7 de enero, ambos incluidos, vacaciones de Navidad

Los días 8, 9 y 10 de febrero, vacaciones de Carnaval

Del lunes 22 de marzo al lunes 29 de marzo, ambos incluidos, vacaciones de Semana Santa

Lunes 7 de diciembre, día no lectivo por el Día de la Enseñanza

Festivos laborales de ámbito estatal, autonómico y local

Las pruebas de evaluación de diagnóstico, fijadas por el Gobierno del Estado a través de la LOMLOE, tendrán lugar entre el 19 y el 23 de abril para 2° de la ESO y entre el 26 y el 30 de abril para 4° de Primaria, según establece la orden.