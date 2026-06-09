Las universidades gallegas defienden a la CIUG y urgen cambiar la norma de la PAU para evitar errores

Alumnado haciendo la PAU 2026 en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la USC. Quincemil

Los rectorados de las tres universidades públicas gallegas han salido en defensa de la CIUG tras la polémica generada alrededor de los exámenes de la PAU 2026 y han recordado a la Xunta que en junio de 2024 propusieron a la Xunta incorporar una segunda persona en la elaboración de exámenes por cada materia para minimizar posibles errores humanos y reforzar los mecanismos de revisión.

El comunicado, que han hecho público una vez terminadas las pruebas de la convocatoria ordinaria y analizadas las incidencias, responde así al cruce de declaraciones de los últimos días. Estudiantado y profesorado lamentaron errores existentes en pruebas como la de Historia, cuya corrección se ha flexibilizado para no perjudicar a los futuros universitarios.

Los rectorados recuerdan así que la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), creada en 1993, está formada por un representante de cada una de las universidades públicas y tres miembros elegidos por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional. De esta forma, la participación está equilibrada al 50% entre las universidades y la Xunta.

El órgano ha implantado un modelo "que extrema las cautelas para garantizar la confidencialidad de los exámenes y evitar filtraciones" como las ocurridas en 1992, que obligaron a repetir las pruebas. Así, cada año se crean varias propuestas de examen por parte de los grupos de trabajo de cada materia en los que participan los representantes designados por la Xunta y profesorado de Educación Secundaria.

El director de cada grupo de trabajo se encarga de elaborar los ejercicios y es la única persona que conoce las propuestas de examen remitidas al Tribunal Único, encargado de realizar el sorteo y seleccionar el examen definitivo. Desde 1993, mediante este sistema, no se ha producido ninguna filtración y más de medio millón de estudiantes han hecho la PAU.

Con la aprobación del Real decreto 534/2024, norma estatal que hizo necesario adaptar la orden autonómica por la que se rigen las pruebas, las delegaciones de las universidades en la CIUG remitieron el 28 de junio de 2024 una propuesta de modificación de la orden vigente a la Consellería de Educación.

"Entre as cuestións achegadas destacaba a incorporación dunha segunda persoa na elaboración dos exames por cada materia, co obxectivo de minimizar posibles erros humanos e reforzar os mecanismos de revisión. Esta proposta foi trasladada de xeito formal e reiterada en distintas reunións, formais e informais, sen que se recibise resposta por parte da Consellaría", denuncian los rectorados.

Así, las universidades gallegas defienden que el modelo actual es "sólido e fiable" y está "recoñecido como un referente" en España, aunque es preciso realizar algunas mejoras para combinar la máxima seguridad en la custodia de las pruebas con un sistema "máis robusto" de revisión de los contenidos.

Los rectorados consideran que las incidencias registradas en esta convocatoria reflejan la necesidad de actualizar la orden de 2011 e incorporar las mejoras propuestas hace dos años para reducir el riesgo de error humano. "Somos conscientes da preocupación que xeraron as incidencias", añade el comunicado, en el que señalan que hicieron autocrítica y se tomaron las medidas necesarias para evitar consecuencias negativas para el estudiantado.

Las universidades gallegas concluyen señalando que más de 1.000 profesionales de la enseñanza pública gallega y personal de administración participan en la organización de la PAU y añaden que enviarán una nueva propuesta a la Administración autonómica para poder incorporar novedades en la siguiente convocatoria.

La Xunta habla de "huida hacia adelante"

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha calificado de "huida hacia adelante" la actitud de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) ante lo que considera una "sucesión constante de errores" en las pruebas de la PAU 2026.

Rodríguez, en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, acusa a la CIG de no tener una "visión empática" hacia las familias y los estudiantes ante una situación "absolutamente anómala" y de un "estrés generalizado". El titular de Educación ha insistido, además, en que la Xunta "ni hace los exámenes, ni los evalúa, ni los diseña", siendo esta una responsabilidad "ajena" al Gobierno gallego.

La CIUG, añadió Rodríguez, no informó a su departamento sobre los nuevos criterios después de que los servicios técnicos solicitaron información al respecto, pero la respuesta de la CIUG fue que los conocerían una vez publicados. El conselleiro de Educación, además, ha criticado al BNG por "atacar a la Xunta en vez de preocuparse" por la situación de las familias tras los errores en los exámenes.