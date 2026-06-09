La CIUG rectifica los criterios de Historia y Dibujo Técnico tras las polémicas de la PAU en Galicia

La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) ha introducido cambios en los criterios de corrección de Historia de España y Dibujo Técnico II después de las reclamaciones y las incidencias surgidas durante la convocatoria ordinaria de la PAU 2026.

La principal modificación afecta al examen de Historia de España. La comisión ha aclarado que los estudiantes podrán optar a la máxima puntuación en la pregunta del bloque II sobre socialismo y anarquismo independientemente de si respondieron siguiendo el formato comparativo exigido inicialmente o si optaron por un desarrollo teórico.

La decisión llega después de las críticas formuladas por distintos departamentos y docentes, que sostenían que las orientaciones previas situaban esos contenidos en el bloque III, vinculado al comentario de texto, y no en el bloque II. Así, quienes hayan desarrollado los conceptos sin establecer una comparación serán evaluados con los mismos criterios previstos para las respuestas comparativas.

La CIUG ha insistido además en que los nuevos criterios se aplicarán siempre bajo la premisa de no perjudicar al alumnado afectado por las incidencias registradas durante las pruebas.

Nuevos baremos para Dibujo Técnico

De forma paralela, la comisión ha publicado una tabla de baremación detallada para la asignatura de Dibujo Técnico II, una de las materias que generó más dudas entre los estudiantes.

En ella se desglosan las puntuaciones correspondientes a ejercicios de isometría, tangencias, proyecciones y otros apartados, con un máximo de 2,25 puntos por bloque. Además, se reserva un punto adicional para aspectos como la presentación, la limpieza y la correcta nomenclatura.

La actualización de los criterios llega después de varios días de críticas y peticiones de aclaración por parte del profesorado y del alumnado, con el objetivo de asegurar una corrección homogénea y evitar que las incidencias ocurridas durante los exámenes tengan consecuencias negativas en las calificaciones.