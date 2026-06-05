Polémica en Galicia por los errores en los exámenes de la PAU: las ANPAS piden una investigación exhaustiva

La Confederación de Anpas Galegas ha calificado de "inaceptables" los errores detectados en varios exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de este año en Galicia y ha exigido a la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) que abra una investigación y asuma responsabilidades por lo sucedido.

En un comunicado recogido por Europa Press, la entidad ha mostrado su "firme preocupación y profunda indignación" por las incidencias registradas durante las pruebas, al considerar que "no se puede permitir que errores organizativos, de diseño o de supervisión comprometan la igualdad de oportunidades ni la equidad del sistema educativo".

Por ello, Anpas Galegas reclama la apertura inmediata de una investigación exhaustiva sobre los fallos detectados, así como la asunción de responsabilidades por parte de los órganos competentes. También solicita la implantación de medidas correctoras para evitar que situaciones similares vuelvan a producirse y una revisión integral de los procedimientos de elaboración, supervisión y desarrollo de los exámenes.

La organización considera además que la ampliación del tiempo concedida para la realización de algunas pruebas es una medida "claramente insuficiente" que "no repara el daño ocasionado" al alumnado.

Asimismo, advierte de que las consecuencias de estas incidencias van más allá de lo ocurrido durante los exámenes, ya que, a su juicio, afectan a la confianza de estudiantes y familias en el sistema educativo.

"El sistema educativo público debe ser garante de equidad, rigor y transparencia. No se puede jugar con el futuro del alumnado ni permitir que errores evitables se queden sin respuesta", concluye la Confederación de Anpas Galegas.

La Xunta urge explicaciones

Quien también ha exigido explicaciones es la Xunta. El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, salió ayer al paso para exigir “explicaciones” y ha pedido evaluar responsabilidades tras lo ocurrido. “No se puede banalizar”, ha advertido, en referencia a lo que considera una sucesión de errores que ha generado “un gran perjuicio para miles de familias”.

Rodríguez ha insistido en que lo sucedido “no es una cuestión nada banal” y ha reclamado “investigar y ver qué pasó”, además de “evaluar las responsabilidades” para evitar que se repitan este tipo de incidencias. El conselleiro ha asegurado que su departamento mantiene contacto constante con la CIUG y que trasladará su “preocupación objetiva” por la situación.

El titular de Educación ha subrayado también que la PAU es una prueba que genera “mucha ansiedad” entre los más de 13.000 estudiantes que se presentan cada año, lo que hace, a su juicio, aún más grave cualquier error en su desarrollo.

En paralelo, la Xunta ha recordado que actualmente no participa en el diseño de los exámenes, aunque ya ha iniciado cambios normativos con la vista puesta en poder intervenir en el proceso a partir de 2028. Rodríguez ha defendido que esta reforma busca mejorar el sistema, aunque ha aclarado que los fallos detectados “no tienen que ver” directamente con esa ausencia de participación.

La CIUG hará una "corrección flexible"

Los exámenes de la PAU han estado marcados por la polémica desde el primer día. Y es que ya en la primera hornada, docentes trasladaron quejas sobre las preguntas del examen de Historia de España. En concreto todo fue a raíz de una cuestión en la que se pedía comparar las características del socialismo y el anarquismo en la segunda mitad del siglo XIX. Varios profesores consideraron que estos contenidos figuraban en las orientaciones oficiales únicamente dentro de otro bloque del examen, lo que generó dudas entre alumnado y profesorado.

Ante esta situación, la CIUG reconoció que la formulación de la pregunta pudo provocar "malestar y confusión" y anunció que revisará las instrucciones de cara al próximo curso para evitar incidencias similares. Sin embargo, de cara a solventar la polémica de este año, se limitó a decir que aplicaría criterios de corrección flexibles en una de las preguntas, valorando los conocimientos demostrados por los estudiantes sobre ambos movimientos políticos aunque las respuestas no sigan estrictamente un formato comparativo. Aseguró además que ningún estudiante se verá perjudicado por la formulación de la cuestión.