Polémica en el examen de Historia de la PAU en Galicia: la CIUG corregirá con flexibilidad

La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) aplicará criterios de corrección flexibles en una de las preguntas del examen de Historia de España de la PAU tras las quejas trasladadas por docentes de la materia durante la primera jornada de pruebas.

La polémica se centró en una pregunta del bloque II del examen en la que se pedía al alumnado comparar las características del socialismo y el anarquismo durante la segunda mitad del siglo XIX.

Diversos profesores cuestionaron la formulación de la cuestión al considerar que estos contenidos figuraban en las orientaciones oficiales para la preparación de la prueba únicamente dentro del bloque III, destinado al comentario de texto, y no en el bloque en el que finalmente aparecieron.

Corrección flexible para evitar perjuicios

Ante las críticas, la CIUG emitió un comunicado en el que reconoce que los conceptos "solo aparecen específicamente reflejados" en las instrucciones del blog del grupo de trabajo dentro de un tema del bloque III, una circunstancia que, admite, generó "malestar y confusión" entre profesorado y alumnado.

El organismo defiende que la pregunta hacía referencia a conceptos básicos relacionados con ideologías y movimientos políticos del siglo XIX y que la comparación planteada tenía un enfoque eminentemente ideológico, por lo que consideraba que el alumnado podía responderla sin especiales dificultades.

No obstante, la comisión ha asumido la incidencia y ha anunciado que revisará las instrucciones de cara al próximo curso para evitar situaciones similares.

Mientras tanto, y con el objetivo de garantizar la equidad en la evaluación, la pregunta será corregida con criterios flexibles. Según la CIUG, se valorará el conocimiento que demuestren los estudiantes sobre ambos movimientos, independientemente de que la respuesta se haya presentado siguiendo estrictamente un formato comparativo.

Además, el organismo ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los alumnos al asegurar que "ningún estudiante será perjudicado por la formulación de la pregunta".