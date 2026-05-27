A Coruña amplía el programa de Ocio Educativo del próximo curso, que incorporará el proyecto Chorus

La alcaldesa, Inés Rey, informó esta mañana de que el proyecto educativo y cultural Chorus, promovido por el Concello, se incorporará el próximo curso 2026-27 a la programación de Ocio Educativo, impulsada en colaboración con la Federación de ANPAS y en la que este año participan 2.600 alumnas y alumnos.

Chorus, que vivió este curso su primera edición, fue concebido como un programa para la formación de coros infantiles, culminado con un espectáculo final en el Coliseum, celebrado en enero de este año. Más de 6.000 personas disfrutaron de un concierto único, en el que participaron más de 640 personas pertenecientes a diversos centros educativos, agrupaciones corales y orquestas de A Coruña.

"Chorus es el ejemplo de que, sumando esfuerzos e ideas, A Coruña tiene los mimbres necesarios para ir un paso más allá en la creación de herramientas corales de aprendizaje y convivencia. Ahora, el planteamiento previsto es avanzar en este camino y, por ello, Chorus entrará desde el próximo curso en las actividades extraescolares. Es decir, se desarrollará dentro y fuera del horario lectivo, con el objetivo de hacer partícipes a muchas más niñas y niños, así como a más profesorado", avanzó Inés Rey, acompañada esta mañana por el concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica, Juan Ignacio Borrego, y por la presidenta de la Federación de ANPAS, Lidia Paz.

El programa se llevará a cabo bajo la supervisión del Concello y con la coordinación de Fernando Briones, director de la Orquesta Gaos y profesor del Conservatorio Superior de Música.

La programación de Ocio Educativo se sustenta en cinco ejes

La incorporación de Chorus a la programación de Ocio Educativo supone una de las principales novedades en la hoja de ruta prevista por el Concello y la Federación de ANPAS de cara al curso 2026-27, sustentada en cinco ejes.

El segundo de ellos será el programa Cóxegas, que ofrece una solución para la conciliación familiar y laboral en el propio centro educativo durante tres semanas del mes de septiembre. Las niñas y niños participantes tomarán parte en juegos, actividades deportivas y lúdicas, así como en emocionantes aventuras en las que se promueven hábitos, normas de convivencia y se fomenta el desarrollo cognitivo, psicomotor y social.

"Por las fechas en las que se lleva a cabo, coincidiendo con el final de la temporada estival y de las vacaciones, permite disponer de una solución de transición en términos de conciliación. Es una cuestión importante, porque entendemos que este tipo de herramientas tienen un impacto positivo en las familias a la hora de normalizar la vuelta a la rutina", razonó la alcaldesa.

En septiembre del año pasado, Cóxegas contó con la participación de más de 400 escolares pertenecientes a 19 centros educativos coruñeses, tanto colegios como centros de educación especial.

Los otros tres ejes de la programación de Ocio Educativo serán las actividades artísticas, culturales, deportivas y de formación en idiomas que se ofertarán de octubre a junio a alumnas y alumnos de un amplio rango de edades, desde Infantil hasta FP.

La oferta de Arte y Cultura incluye actividades de teatro, lógica matemática, ciencia y magia, expresión plástica, nuevas tecnologías y aprendizaje de la lengua de signos. La de Deporte en el Centro busca fomentar la práctica de actividad física y los hábitos saludables entre los más pequeños y también entre los jóvenes. Y la de Idiomas en el Centro, dirigida al alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria, promueve el aprendizaje de inglés y francés para fomentar su comprensión y el desarrollo de la expresión oral por parte de las niñas y niños.

Una inversión de 450.000 euros en el programa de Ocio Educativo

El Concello destina 450.000 euros de inversión a la programación de Ocio Educativo que se ejecuta con la implicación de la Federación de ANPAS.

Hoy, la presidenta de la federación, Lidia Paz, recordó que "este tipo de programas son mucho más que una oferta de actividades extraescolares: son espacios de convivencia, aprendizaje e igualdad de oportunidades para muchas niñas y niños, que acceden a experiencias que, de otro modo, no serían posibles".

Paz también puso en valor la labor de las ANPAS y de las personas voluntarias, "madres y padres que dedican tiempo, ilusión y esfuerzo de forma altruista para mejorar el día a día de las familias y de los centros educativos, porque la escuela pública no es solo lo que ocurre dentro de las aulas, también es todo lo que se construye fuera de ellas".

Un programa específico para el CEE Nosa Señora do Rosario

Por otro lado, en la rueda de prensa celebrada esta mañana, el edil Juan Ignacio Borrego también adelantó que, por otra parte, el Concello está ultimando un proyecto piloto específico de actividades para el CEE Nosa Señora do Rosario, con un programa pionero apoyado por organismos y asociaciones del ámbito de la inclusión e integración.

"Será un programa específico para sus necesidades. Son chicas y chicos que merecen toda la dedicación para poder desarrollar estas actividades extraescolares con la mejor dignidad y las mejores posibilidades", indicó Borrego.