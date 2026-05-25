Galicia contratará 150 nuevos profesionales para la atención a la diversidad en el curso 2026-2027

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, en una foto de archivo. David Cabezón / Xunta

Galicia contratará en el curso 2026-2027 un total de 150 profesionales educativos especializados en la atención a la diversidad. La medida forma parte del nuevo plan de la Xunta para impulsar la atención a la diversidad, que contará con un presupuesto de 118 millones de euros y estará vigente hasta 2030.

Así lo ha anunciado este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la reunión semanal del Consello da Xunta y antes de dar paso al conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, que ha desgranado los detalles del plan.

Rodríguez ha señalado que la iniciativa forma parte del proceso de modernización del sistema educativo gallego, que tiene el porcentaje de alumnos con necesidades especiales incluidos en aulas ordinarias más elevado de España: "Somos la comunidad más inclusiva del estado".

El conselleiro de Educación, que ha reconocido que todavía queda mucho por hacer, ha detallado que el plan orbita alrededor de cuatro ejes: dinamización de recursos; atención personalizada y libertad de elección; formación y actualización de competencias; y simplificación de la gestión y adaptabilidad de la normativa.

Una de las acciones que desarrollará ya desde el próximo curso es el refuerzo del profesorado con 400 plazas. La Educación Secundaria gallega contará con 200 profesionales más de Pedagogía Terapéutica (PT), 100 de los cuales se incorporarán el próximo curso y los 100 restantes en el siguiente.

La Xunta, además, quiere consolidar los profesionales de PT y Atención al Lenguaje de Educación Primaria, donde contratará 50 orientadores el próximo curso.

El segundo de los ejes es la formación del profesorado, ya que "cada vez aparecen nuevos retos o desafíos". El plan de formación, por tanto, contará con una línea específica de atención a la diversidad, de forma que los orientadores de nueva incorporación cuenten con un itinerario específico para los jóvenes.

La reducción de la burocracia, por otro lado, busca agilizar procesos administrativos vinculados a la gestión de la atención a la diversidad, para lo que la Xunta recurrirá a EdugalIA, en proceso de licitación. Rodríguez, además, señaló que se avanzará en la digitalización de trámites para mejorar la coordinación entre especialistas, familias y centros educativos.

La revisión de la normativa, por último, posibilitará una gestión más ágil que garantice la libertad de elección de las familias. El conselleiro de Educación señaló que las familias podrán elegir la modalidad de escolarización que mejor se adapte a sus hijos: ordinaria, en centros de educación especial o combinada, alternando ambas unas horas o unos días a la semana.

"Vivimos en una sociedad cada vez más diversa en la que conviven estudiantes diferentes con necesidades educativas diversas. Lo que queremos es que cada alumno reciba la atención que necesita para desarrollar todo su potencial", concluyó Roman Rodríguez.

Otros asuntos del Consello

El Consello da Xunta, por otro lado, ha dado luz verde este lunes a la declaración de tres eventos como Fiestas de Interés Turístico Galego. Se trata de la Romaría de Santa Minia de Brión, que se celebra desde 1848; la Festa da Ameixa de Campelo, en Poio (1988); y la Noite Meiga, en Sarria, que comenzó su andanza en 1969.

Rueda, además, avanzó que dentro del Pacto pola lingua que está preparando su Ejecutivo se destinarán 30.000 euros para colaborar con .gal y conocer cuál es la situación del idioma gallego en los buscadores.