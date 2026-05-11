La Universidade de Santiago identificará responsabilidades tras perder las becas Ramón y Cajal

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) inició el pasado 4 de noviembre una investigación para identificar responsabilidades "y adoptar las medidas oportunas" por la pérdida de las becas Ramón y Cajal por un error propio. Así lo ha informado este lunes la rectora, Rosa Crujeiras, en el primer Claustro desde su nombramiento.

El Consello de Goberno de la USC aprobó la convocatoria de oferta de plazas de la convocatoria a finales de noviembre, pero no se completó la solicitud. Así, la investigación de la USC busca "esclarecer los hechos" para evitar que esta situación vuelva a producirse, según recoge Europa Press.

"Ahora hay que esperar a las conclusiones de esta investigación, que ya está en curso", ha aseverado Crujeiras, que ha avanzado que la USC está en búsqueda de soluciones para los investigadores que se verán afectados por la pérdida de estos contratos.

La rectora también ha lamentado el "coste reputacional" que puede tener la pérdida de estos contratos para la institución, una cuestión que ve "difícil de arreglar". La USC, a este respecto, trabaja para tratar de explorar alguna posibilidad que facilite la incorporación de personal de este perfil.

La universidad compostelana incorporó en la última edición a 18 investigadores a través de estos contratos, de hecho, se convertía así en la segunda universidad del Estado en captación de contratos Ramón y Cajal. Ahora, y debido a un fallo en los "mecanismos internos", ha perdido la oportunidad de tenerlas este año.

"No hay solución"

"El 28 de noviembre el Consello de Goberno aprueba una oferta de plazas Ramón y Cajal, la fecha de la presentación de esa oferta por parte de la Universidad era el 11 de diciembre. El día 9 de abril se publica la relación de centros con la oferta de plazas y, en ese momento, nosotros somos conscientes, al ver la publicación provisional, de que no figura la Universidad de Santiago de Compostela", explicó a finales de abril Crujeiras.

Ya entonces, la rectora señalaba: "No hay solución a esta situación, nosotros en este momento tenemos que trabajar internamente para tratar de paliar, dentro de nuestras posibilidades, esta circunstancia para esta anualidad. Y, sobre todo, tratar de dotarnos de procedimientos y mecanismos estables y fiables que impidan que esto vuelva a suceder".