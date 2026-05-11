Nuevas ayudas educativas en Ferrol: más becas de comedor y material escolar

La Xunta de Goberno de Ferrol aprobó este lunes destinar 431.000 euros a las becas de comedor y a las ayudas de escolarización para el curso 2026-2027. El Concello dio luz verde a las bases de ambas convocatorias, que incrementan un 18% la inversión respecto al curso anterior.

El objetivo de estas prestaciones es ayudar a las familias con dificultades económicas a afrontar los gastos derivados del inicio y desarrollo del curso escolar, especialmente en aquellos hogares que precisen una mayor protección social.

La mayor parte de la inversión, 371.000 euros, se dirigirá a las becas de comedor escolar. Estas ayudas están destinadas a menores empadronados en Ferrol y matriculados en centros públicos o concertados de la ciudad que cursen segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria o estudios en centros de educación especial. Las prestaciones podrán cubrir desayuno y/o comida.

La segunda línea corresponde a las ayudas para material escolar, que contarán con una dotación de 60.000 euros. En este caso podrán beneficiarse alumnos matriculados en segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional Básica y Formación Profesional de Grado Medio.

Requisitos y límites de renta

Las ayudas podrán solicitarlas los representantes legales de menores escolarizados en centros públicos o concertados de Ferrol y empadronados en el municipio.

Entre los requisitos establecidos figura que la unidad familiar no supere 1,5 veces el IPREM, incrementado en un 15% por cada nuevo miembro. El límite máximo fijado es de 1.574,09 euros mensuales para unidades familiares de seis miembros.

El baremo establece topes de ingresos de 900 euros mensuales para familias de dos miembros; 1.035 euros para tres; 1.190,25 euros para cuatro; y 1.368,78 euros para cinco miembros.

Las bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles desde el día siguiente a la publicación.

Las peticiones podrán tramitarse tanto a través del Registro General del Concello como mediante la sede electrónica municipal.