Ya es oficial: ayudas de hasta 75 euros a familias con hijos para la compra de material escolar

La Xunta de Galicia destinará un total de 17 millones de euros a las familias con hijos para la compra de material escolar y libros de texto. Las ayudas se adjudicarán según la renta de las familias solicitantes.

Si bien para los libros de texto la ayuda puede alcanzar hasta los 270 euros, en el caso de los vales para material escolar esta ayuda puede ser de hasta 75 euros. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre esto y cuáles son los requisitos para solicitar estos vales.

Hasta 75 euros para la compra de material escolar

La mayor parte del presupuesto se destinará a un programa de ayudas para la adquisición de material escolar mediante vales, con el objetivo de aliviar el gasto que supone el inicio del curso para muchas familias.

En total, se movilizarán nueve millones de euros para la compra del material escolar a través de vales. Estos se repartirán entre hogares con una renta per cápita igual o inferior a 10.000 euros. La medida busca que todos los estudiantes dispongan de los recursos necesarios para asistir a clase en igualdad de condiciones.

El sistema de ayudas se estructura en función del nivel de ingresos familiares. Por un lado, las familias con una renta per cápita de hasta 6.000 euros recibirán un vale de 75 euros por alumno.

Por otro lado, aquellas cuya renta se sitúe entre los 6.000 y los 10.000 euros podrán acceder a una ayuda de 60 euros por estudiante. De este modo, se establece un reparto progresivo que prioriza a los hogares con menos recursos económicos.

Existen casos en los que se garantiza la cuantía máxima con independencia de la situación económica familiar. Es el caso del alumnado bajo tutela de la Xunta, así como de aquellos que cursan educación especial o presentan necesidades específicas de apoyo educativo y tienen un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

En estas situaciones, el importe del vale será de 75 euros, asegurando así una cobertura adicional para quienes requieren mayores recursos.

Estas ayudas están pensadas para facilitar la compra de productos esenciales como cuadernos, mochilas, material de escritura o cualquier otro elemento necesario para el desarrollo de la actividad escolar.