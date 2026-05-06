Las escuelas infantiles de Galicia abrirán mañana pese a la huelga: estos son los servicios mínimos

Las escuelas infantiles de 0 a 3 años abrirán mañana a pesar de la jornada de huelga convocada durante la jornada. Así lo establece la orden publicada este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG) que recoge los servicios mínimos para el paro de este 7 de mayo.

La huelga convocada por CCOO y CGT, tendrá que garantizar la apertura y el cierre de los centros de educación infantil, así como la atención educativa y asistencia de los niños y niñas de 0 a 3 años en su horario habitual, permitiendo que las familias puedan conciliar su vida personal y laboral.

El paro afectará al personal docente de los centros de educación infantil de la Consellería de Política Social e Igualdad y se desarrollará desde las 00:00 horas del día 7 hasta las 23:59 horas. Además, este mismo día está prevista una concentración frente a la Consellería en Santiago de Compostela, a las 11:00 horas.

La Consellería de Política Social e Igualdad señala en el DOG la necesidad de conciliar el derecho a la huelga con la conciliación de las familias, asegurando la prestación del servicio y garantizando la igualdad de trato entre cada niño y niña, independientemente de su condición.

Precisamente, para que estos servicios se puedan cumplir, la orden fija la presencia obligatoria en los centros de dos trabajadoras de atención directa a los niños y niñas, que garanticen la apertura y el cierre de los centros a lo largo de la jornada. Además, en las escuelas de dos o más unidades abiertas habrá una persona de atención directa por cada una de las unidades que tenga la escuela en funcionamiento.

La protesta

Desde la plataforma convocante solicitan a la Xunta que las escuelas infantiles de 0-3 años sean incluidas en la Consellería de Educación y no en la de Política Social e Igualdad. Defienden que desde hace décadas programan, educan y evalúan a los niños, también piden la bajada de ratios de alumnos señalando que, si no, es imposible atender con calidad.

Asimismo, reclaman que los bebés y niños de 0-3 tengan calendario escolar como ocurre con los de 3-6: "Cosa que debería de caer de cajón ya que cuanto más pequeños más necesidades de los padres, y salarios ajustados a nuestro trabajo".