A Coruña acoge una nueva edición del Correlingua con más de 2.000 participantes

La ciudad de A Coruña volvió a convertirse este miércoles en punto de encuentro para cientos de estudiantes en una nueva edición del Correlingua. Más de 2.200 alumnos y alumnas de distintos centros educativos de la ciudad y de otros municipios de la comarca participaron en esta iniciativa de promoción de la lengua gallega.

La jornada comenzó con un recorrido a pie entre el Palacio de los Deportes y la Torre de Hércules, donde los participantes caminaron con pancartas y mensajes a favor del uso del gallego. El evento alcanzó este año su edición número 26 bajo el lema "Co galego no corazón, facemos revolución".

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, participó en la cita y destacó la importancia de ver reunidos a centros de diferentes localidades. "Es una prueba clara de que hay una generación que lleva el gallego en el corazón", señaló.

Música, manifiesto y premios

La actriz Isabel Risco fue la encargada de presentar el acto, que también contó con la actuación musical de Mekánika Rolling Band. Además, alumnado del IES Alfonso X O Sabio, de Cambre, leyó el manifiesto de esta edición.

Durante la jornada también se entregaron reconocimientos a los centros más participativos en el apartado de animación. Los premiados fueron el CEIP Novo Mesoiro y el IES Neira Vilas, que recibieron lotes de libros cedidos por la librería Moito Conto.

El Correlingua cuenta con el apoyo del Concello da Coruña y desarrolla actividades a lo largo de todo el año con el objetivo de fomentar el uso del gallego entre la juventud.

En esta edición participaron centros educativos de A Coruña, Oleiros, Cambre, Culleredo, Carral, Pontedeume, As Pontes, A Laracha, Cabana de Bergantiños y Coristanco, entre otros municipios.