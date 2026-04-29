¿Cómo van a ser las oposiciones de educación en Galicia? Arrancan el 20 de junio en 60 centros de 15 localidades

Las oposiciones de educación en Galicia comenzarán el próximo 20 de junio y se desarrollarán en 60 centros repartidos en 15 localidades, con un total de 1.601 plazas convocadas, de las que el 87% son de nuevo ingreso y el resto de promoción interna.

Así lo ha anunciado este miércoles el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, que ha detallado que habrá 156 tribunales para supervisar el proceso, al que están inscritos 15.954 aspirantes.

"Es un proceso modélico, un proceso que todos los años funciona con un nivel de eficacia y eficiencia tremendamente destacable", ha subrayado el conselleiro, a la vez que ha felicitado a la estructura administrativa y al director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez.

Como novedad, este año los interinos no están obligados a presentarse, tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos CC.OO., ANPE, UGT y CSIF. "Esto supone, como es lógico, que ha disminuido el número de personas inscritas en el proceso, que este año son un total de 15.954", ha indicado.

En esta línea, ha explicado que también mejora la ratio de aspirantes por tribunal, con una media de 102 opositores por tribunal, frente a los 112 del año pasado.

Sedes por provincias

En la provincia de A Coruña, las pruebas se celebrarán en A Coruña, Ames, Culleredo, Ferrol y Santiago de Compostela; en Lugo, en la capital y en Rábade; en Ourense, en la ciudad; y en Pontevedra, en Lalín, Poio, Silleda, Valga, Vigo, Vilagarcía de Arousa y Pontevedra.

Por especialidades, el mayor número de tribunales corresponde al cuerpo de profesores de secundaria, con 81; seguido de maestros, con 66; docentes especialistas en sectores singulares de FP, con siete; y dos tribunales para la acreditación de conocimiento de gallego.

Por provincias, habrá 84 tribunales en A Coruña, 21 en Lugo, 15 en Ourense y 53 en Pontevedra. La mayor concentración de aspirantes se da en A Coruña, con 6.744 inscritos, seguida de Pontevedra (5.589), Lugo (2.137) y Ourense (1.484).

Más de 1.600 plazas convocadas

"Somos, desde hace años, la comunidad con menor porcentaje de interinos en la enseñanza", ha destacado el conselleiro. "Contamos, un año más, con unas oposiciones de máximos que, con 1.601 plazas, suponen agotar el 120% de la tasa de reposición", ha señalado.

Los exámenes se celebrarán desde el 20 de junio y se prevé que finalicen el 19 de julio, con los resultados disponibles a partir de esa fecha. Posteriormente, las personas que obtengan plaza participarán en el concurso de adjudicación de destinos provisionales, que se resolverá a principios de agosto.

El objetivo es que los nuevos funcionarios se incorporen a sus centros el 1 de septiembre.

Del total de plazas, 1.388 son de nuevo ingreso y 213 de promoción interna. Por cuerpos, se ofertan 476 plazaspara maestros en ocho especialidades, 852 para profesores de secundaria en 29 especialidades y 60 plazas para docentes especialistas en FP.

Además, se convocan 136 plazas para maestros en Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica, 229 para lenguas extranjeras, 35 para Latín en Secundaria y 14 para Soldadura en FP.