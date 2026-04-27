Galicia aprueba ayudas para la compra de material escolar y libros de texto

El Consello da Xunta ha aprobado este lunes destinar 17 millones de euros a ayudas para la compra de material escolar y libros de texto. Esta partida se dividirá en tres líneas y se adjudicará según la renta de las familias solicitantes, según ha explicado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

El mandatario autonómico ha concretado que las ayudas se darán en función de la renta "para apoyar a quien más lo necesita de forma objetiva".

Así, la mayor parte del presupuesto se destinará a una línea de ayudas para la compra del material escolar. Un total de nueve millones de euros que se repartirán entre familias con una renta per cápita igual o inferior a los 10.000 euros, de forma que puedan comprar todo lo que los más pequeños de la casa necesitan para poder ir a clase.

La Xunta destina, por otro lado, 5,7 millones de euros a ayudas económicas para la compra de libros de texto. Estas aportaciones se adjudicarán también en función de la renta y podrán alcanzar los 270 euros en el caso de los estudiantes de ESO.

La tercera línea, de 2,3 millones, busca seguir manteniendo y renovando el fondo solidario de los centros educativos. De esta forma, las familias podrán seguir accediendo a él el próximo curso.

Vacunación

El Consello da Xunta, por otro lado, ha aprobado incorporar de forma inmediata una dosis de refuerzo frente al meningococo B cuando los niños cumplan 12 años. Rueda ha señalado que Galicia será la primera comunidad en incorporar esta vacuna.

También en materia de vacunación, el Gobierno gallego incrementará la compra de dosis para proteger a la población diana contra el herpes zoster. Este virus aumenta su incidencia a partir de los 50 años y puede causar graves afectaciones a las personas infectadas.

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