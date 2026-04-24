Estos son los ganadores del Encuentro Internacional de Jóvenes Emprendedores 2025 en A Coruña

El Encuentro Internacional de Jóvenes Emprendedores (EIJE) 2025 ya tiene ganadores. El proyecto empresarial 'Binderstudio' y la idea de negocio 'CNTEK' resultaron las propuestas elegidas por el jurado al término de la gran final, que se disputó esta mañana en el Centro de Servicios Avanzados de la Cidade das TIC de A Coruña.

La aplicación de la IA en la investigación oncológica y la detección de microplásticos en el agua fueron, respectivamente, los objetos de las iniciativas emprendedoras ganadoras de esta edición, que tuvo el lema "Emprendimiento juvenil en la era de la transformación digital, la IA y la industria 5.0". Cada uno de los equipos recibió una cuantía de 500 euros.

El proyecto 'BinderStudio' propone un software amigable con IA para ayudar al análisis de datos en la investigación contra el cáncer, y fue presentado por un equipo de la Universidad de Santiago de Compostela. Sus componentes son Judit González Prol, Mateo Bodenlle Villarino y Diego Cristóbal Andaluz, estudiantes de último curso del Grado en IA, en el caso de Judit, y del Grado en Ingeniería Informática, en el de Mateo y Diego.

Por su parte, 'CNTEK', la idea ganadora, se enfoca en la creación de un sensor de nanotubos de carbono capaz de detectar la concentración de nanoplásticos en muestras de agua de forma sostenible, accesible y eficaz. Con la monitorización de estos agentes tóxicos busca prevenir su consumo y favorecer su regulación. El equipo estaba compuesto por Daniel Maderuelo González y Blanca Riveiro López, de cuarto curso del Grado en Nanociencia y Nanotecnología de la Universidad de A Coruña.

Cerca de 200 personas, entre alumnado y docentes procedentes de nueve universidades y centros de educación superior de España y Portugal, participaron en esta duodécima edición del EIJE, organizada por la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña (ERLAC) y que contó con la colaboración de la Xunta de Galicia y del Ayuntamiento de A Coruña. El encuentro es ya un evento plenamente consolidado como una de las citas pioneras del emprendimiento transfronterizo. En total, ya son más de 3.000 las personas que han participado en alguna de las ediciones del encuentro, que se celebra alternativamente cada año a uno y otro lado de la frontera.

Otros seis galardones fueron para Vigo, A Coruña y Viseu

Además de las propuestas que resultaron ganadoras absolutas, el EIJE 2026 reconoció con otros seis galardones, en este caso de doscientos euros, las aportaciones de otras iniciativas según los siguientes criterios:

Implementación responsable de elementos de transformación tecnológica en la categoría Ideas de negocio: 'SIRA', de la Universidad de Vigo.

Implementación responsable de elementos de transformación tecnológica en la categoría Proyecto empresarial: anygrid, de la Universidad de Vigo.

Alineación con los ODS e impacto social en la categoría Ideas de negocio: Lockeat, de ERLAC, centro adscrito a la UDC.

Mejor viabilidad y proyección industrial en la categoría Proyecto: Otio Padel, del Instituto Politécnico de Viseu (IPV) – Escuela Superior de Tecnología y Gestión de Viseu (ESTGV).

Premio a la originalidad en la categoría Ideas de negocio: Corktile, del mismo centro de Viseu.

El jurado hizo una mención especial, permitiéndole exponer en la ronda final pero sin acceso a los premios, a la idea 'Uno más en casa', presentada por David Feijoo Villar, de la Universidad de Vigo, y que se enfoca en la convivencia entre estudiantes y personas mayores.

Al margen del concurso de emprendimiento, el EIJE 2026 abrió un apartado científico para la presentación de comunicaciones o póster. En este caso, el vencedor, con 250 euros, fue 'Camino Explorer UDC: el emprendimiento como camino de transformación', de Inmaculada Muñoz Pliego, de la Universidad de A Coruña.

Los equipos presentaron sus iniciativas en formato pitch ante un jurado compuesto por diez personas: Lara Sofia Mendes, del Instituto Politécnico de Coimbra (Coimbra Business School ISCAC); João Paulo Visito, del Instituto Politécnico de Viana do Castelo (Escuela Superior de Ciencias Empresariales, ESCE); Maruxa Álvarez Jiménez, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Vigo; Bruno Morgado Ferreira, del Instituto Politécnico de Viseu (IPV), Escuela Superior de Tecnología y Gestión de Viseu (ESTGV); Pablo Abeal, de la UDC; José Luis Villaverde Acuña, de la USC; Paula Castro, adjunta de Empleabilidad de la UDC; Noelia Frechilla Alonso, de la Universidad de Salamanca; Ana Isabel Ulloa Lobeiras, presidenta de la Asociación de Empresarias de A Coruña; y Emilio Lesta, del área de Empleo del Ayuntamiento de A Coruña.

Pikete, artista invitado en la clausura

El EIJE 2026 A Coruña brindó a los jóvenes participantes la oportunidad de ver de cerca y conocer, en una actuación exclusiva, a uno de los artistas gallegos de mayor proyección, Pikete. El artista urbano vigués, reconocido como fenómeno revelación con giras promocionales en Colombia y México, nominado en LOS40 Music Awards 2025 y con colaboraciones con C. Tangana y Maisak, entre otros, hizo bailar al público y ayudó a relajar los nervios de los equipos finalistas durante la deliberación del jurado.

El Encuentro Internacional de Jóvenes Emprendedores se despide hasta su próxima edición. Comenzó su andadura en 2014 y a lo largo de su trayectoria acumula más de 3.000 participantes y más de 900 proyectos presentados, lo que lo ha consolidado como una iniciativa pionera en el ámbito transfronterizo del emprendimiento universitario. Con ERLAC como una de las entidades pioneras de esta iniciativa y de la Red EIJE, A Coruña ya había acogido en 2015 la segunda edición de este encuentro, que solo en 2020 dejó de celebrarse debido a la pandemia.

Hércules, el héroe de la inauguración

La XII edición del EIJE celebró su inauguración oficial ayer con la presencia de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, el secretario general de Empleo de la Xunta, Pablo Fernández, y el vicerrector de Investigación y Transferencia, Jerónimo Puertas. También asistió el secretario general técnico de la Consellería de Economía e Industria, José Ramón Pardo. El acto contó con un invitado muy especial, el héroe mitológico Hércules, que en forma de avatar de IA recordó los orígenes de la ciudad de A Coruña y conversó con las autoridades sobre emprendimiento.

Antes, también ayer, el EIJE dio sus primeros pasos en el Paraninfo de la Universidad de A Coruña (UDC), donde la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, María José Lombardía, el director de ERLAC, Jesús Vázquez Forno, y el profesor del Instituto Politécnico de Viana do Castelo Luis Barreto, dieron la bienvenida al alumnado y docentes participantes.

El programa se completó con espacios de reflexión, mesas de trabajo y actividades de convivencia orientadas a favorecer el intercambio de conocimiento y la creación de redes entre participantes de diferentes países. El panel de emprendedores contó con la participación de Noemí Bellas, CEO de Líbolis, y Hugo Enrique Iglesias Docampo, CEO de Miramar Cruises. Hoy fue el turno de dos mesas redondas: una sobre la transformación de trabajos de fin de grado (TFG) en proyectos emprendedores, con el experto Ricard Calvo, de la Universitat de València y la empresa u4impact.org, y otra sobre inteligencia artificial y emprendimiento con perspectiva de género, con Eva López Barro, experta de la Universidad de Santiago de Compostela (USC).