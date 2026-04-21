Laura Castro, profesora de la Universidade de A Coruña, logra la cátedra en Construcciones Navales

La investigadora Laura Castro Santos, profesora de la Universidade da Coruña (UDC), ha sido nombrada catedrática de Universidad en el área de Construcciones Navales, un hito que la convierte en la primera mujer en alcanzar este puesto en Galicia y en la segunda en toda España.

Castro, que desarrolla su labor en el Campus Industrial de Ferrol, forma parte del Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI), donde coordina el grupo MARES (Materials and Renewable Energy for Engineering, Environment and Sustainability). Además, imparte docencia en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol.

Con este nombramiento, se convierte también en la única catedrática en activo en esta área en el campus ferrolano y en una de las pocas en el conjunto del país dentro de esta especialidad, una disciplina tradicionalmente muy masculinizada.

Una trayectoria ligada a la investigación

Natural de Betanzos y nacida en 1985, Laura Castro es ingeniera industrial y doctora internacional por la UDC. Su formación se completa con estudios de posgrado en ingeniería marítima, responsabilidad social empresarial, prevención de riesgos laborales y un programa de iniciación profesional en empresa.

A lo largo de su trayectoria, ha realizado estancias de investigación en centros internacionales de referencia, como el Laboratório Nacional de Energía e Geología (LNEG) y el Centre for Marine Technology and Ocean Engineering (CENTEC), ambos en Lisboa. Su trabajo se centra principalmente en el análisis técnico y económico de las energías renovables marinas, con especial atención a la eólica offshore, la energía de las olas, los sistemas híbridos y la energía solar aplicada al medio marino.

Su carrera investigadora ha sido reconocida con diversos galardones, entre ellos el primer premio del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia en 2009, el premio al mejor póster en el congreso DeepWind de Noruega en 2013 y el IX Premio de Investigación González Llanos en 2014.

Más recientemente, en 2025, fue seleccionada para participar en el Programa de Emparejamiento Científico con el Congreso de los Diputados, una iniciativa impulsada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para acercar la ciencia a la política.

Además, en 2024 y 2025 ha sido incluida en la lista World’s Top 2% Scientist, elaborada por la Universidad de Stanford y la editorial Elsevier, que reconoce a los investigadores más influyentes del mundo en sus respectivas áreas.