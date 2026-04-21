Una ingeniera de A Coruña, premiada por impulsar la presencia femenina en la tecnología

La ingeniera informática y doctora en Informática Virginia Mato ha sido reconocida con el Premio Ada Byron 2026 que concede el Colegio Profesional de Ingeniería en Informática de Galicia (CPEIG).

El galardón pone en valor su trayectoria como referente femenino en el ámbito tecnológico y su compromiso con la visibilización de la mujer en las TIC.

La profesora de la Universidade da Coruña recogerá la distinción el próximo 12 de junio en Santiago, en el marco de la XVIII Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia. El CPEIG destaca que Mato representa un "referente próximo y necesario", capaz de inspirar vocaciones entre niñas y jóvenes y de desmontar estereotipos sobre el papel de la mujer en la tecnología.

Nacida en A Coruña en 1982, Virginia Mato es ingeniera informática y doctora por la UDC. En su trayectoria docente, subraya la evolución de la informática hacia un perfil cada vez más transversal.

Ámbitos como la inteligencia artificial, la ciencia de datos o la ciberseguridad han ganado peso, con un impacto directo en sectores como la salud, la educación o la sostenibilidad.

En este contexto, advierte del reto que supone la irrupción de la inteligencia artificial generativa, que obliga a reforzar el pensamiento crítico y el uso responsable de estas herramientas.

Más allá del ámbito académico, Mato dirige desde 2021 la Cátedra ALDABA-WIB, una iniciativa conjunta de la UDC y la Universidade de Vigo.

Su objetivo es fomentar vocaciones tecnológicas y romper estereotipos de género desde edades tempranas, promoviendo una visión más inclusiva del sector. Entre sus proyectos destaca el Barómetro de Brecha de Género en las TIC, un estudio pionero en Galicia que analiza la baja presencia femenina en estas titulaciones.

Los datos reflejan que la matriculación de mujeres en informática oscila entre el 12% y el 19% en los últimos años. Una cifra que, aunque muestra avances, evidencia la persistencia de una brecha de género con consecuencias directas en el mercado laboral y en la calidad de la innovación.

"Cuando las mujeres no participamos en las carreras TIC, el sector pierde una pluralidad de perspectivas esencial", señala Mato.

La cátedra también impulsa iniciativas como campamentos tecnológicos para menores, programas de referentes femeninos en institutos, certámenes audiovisuales y premios universitarios. Todas ellas buscan despertar vocaciones, ofrecer modelos cercanos y reducir las barreras de acceso al ámbito tecnológico.

En paralelo, Virginia Mato desarrolla una destacada carrera investigadora centrada en el procesado de imagen médica. Su trabajo ha contribuido al desarrollo de herramientas para el diagnóstico precoz de enfermedades neurológicas como el alzhéimer o el párkinson, en colaboración con hospitales y centros de investigación nacionales e internacionales.

La entrega del premio tendrá lugar en una gala que reunirá a profesionales, empresas e instituciones del sector TIC gallego.