Vandalizan con pintura la sede de la universidad de Abanca en A Coruña

La sede de la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) en A Coruña ha comenzado la semana con daños visibles en su fachada tras un acto vandálico registrado durante la madrugada del lunes.

El edificio, ubicado en la ronda de Nelle, presenta restos de pintura blanca en la cristalera principal y en parte del entorno exterior, incluyendo la acera.

Además de las manchas, en uno de los laterales del inmueble apareció una pintada en color rojo con el mensaje "15-A. O ensino non é negocio", lo que apunta a una posible acción con trasfondo reivindicativo.

Los desperfectos no han impedido la actividad habitual del centro, que ha abierto sus puertas con normalidad a primera hora.

También en Santiago y Vigo

Este incidente no ha sido aislado. Otras sedes de la misma institución en Vigo y Santiago de Compostela han sufrido actuaciones similares en el mismo intervalo de tiempo, con características prácticamente idénticas, lo que sugiere una acción coordinada en las tres ciudades gallegas.

Desde la entidad impulsora del proyecto universitario han confirmado que se interpondrá una denuncia por los daños ocasionados y que ya se está realizando una evaluación detallada del alcance de los desperfectos. Paralelamente, se investigan las circunstancias en las que se produjeron estos hechos.

Todo ello se produce en la antesala del 15 de abril, fecha para la que está convocada una huelga estudiantil en Galicia, promovida por colectivos que denuncian la privatización del sistema educativo.

"Las discrepancias y diferencias de opinión siempre suman"