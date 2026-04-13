La Universidade da Coruña financia 24 estancias predoctorales en 11 países con el programa InMotion

Algunos de los estudiantes que participarán en el programa InMotion este año, junto con personal de la Escuela Doctoral Internacional de la UDC

La Universidade da Coruña (UDC) ha resuelto la convocatoria del programa InMotion, gracias al cual 24 estudiantes de doctorado realizarán estancias de investigación en centros internacionales de 11 países. Esta iniciativa, impulsada en colaboración con Inditex, busca reforzar la internacionalización de la formación predoctoral y facilitar que el alumnado pueda optar a la mención internacional en sus tesis.

El programa, gestionado a través de la Escola Internacional de Doutoramento (EID), cuenta este curso con una dotación de 130.000 euros, financiados íntegramente por Inditex. Las ayudas permiten sufragar estancias de hasta tres meses en instituciones de referencia en el extranjero, con el objetivo de completar la formación investigadora de los doctorandos.

En los últimos cinco años, un total de 129 personas se han beneficiado de estas becas, distribuidas en destinos de los cinco continentes. Europa concentra la mayoría de las movilidades, con 100 estancias, seguida de América del Norte (16), América del Sur (11), Asia (1) y Oceanía (1). Entre los países más elegidos destacan Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, Países Bajos e Italia.

Por ramas de conocimiento, las ciencias reúnen el mayor porcentaje de solicitudes, seguidas de ciencias sociales y jurídicas, así como ingeniería y arquitectura.

La evolución del programa también ha contribuido al aumento de tesis con mención internacional en la UDC. Entre 2021 y 2025, este porcentaje pasó del 35,77% al 38,26%. De las 467 tesis defendidas en ese periodo, 179 obtuvieron esta distinción, y 120 de ellas fueron posibles gracias al apoyo económico del programa InMotion.