La nueva rectora de la USC se une a la comisión para descentralizar el grado de Medicina en Galicia

La rectora de la USC se une a la comisión para la descentralización del grado de Medicina en Galicia Xunta de Galicia

Rosa Crujeiras, la rectora electa de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), forma parte desde este lunes de la comisión de seguimiento encargada de desarrollar el acuerdo para la descentralización del grado en Medicina en Galicia.

La cita estuvo presidida por los conselleiros de Educación, Ciencia, FP e Universidades, Román Rodríguez, y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y participaron en ella el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez, y el gerente del Servizo Galego de Saúde, José Ramón Parada, además de la nombrada Crujeiras.

Esta segunda reunión de la comisión tenía como objetivo repasar los asuntos tratados hasta el momento para facilitar la transición entre el rector saliente, Antonio López, también presente en la reunión, y la nueva responsable de la institución, que tomará posesión el próximo día 10 de abril.

También, a mayores se acordó la creación de dos grupos de trabajo para avanzar en el cumplimiento del acuerdo.