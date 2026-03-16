La Universidad de A Coruña pone en marcha un espacio participativo dentro de una alianza europea

La Casa del Estudiantado acogió esta mañana el lanzamiento del HUB EMERGE de la Universidade da Coruña, un "espacio físico y simbólico en el que esta alianza europea de nueve universidades se hace visible, accesible y compartida dentro de nuestro campus", explicó el rector de la UDC, Ricardo Cao, en la inauguración de este HUB, que contó con representación de los diferentes centros y titulaciones de la universidad.

Esta alianza, subrayó Cao, "representa una manera muy concreta de entender la universidad europea: como servicio público, como institución comprometida con su territorio y como herramienta de transformación social, construida desde la cooperación entre universidades diversas pero unidas por valores comunes".

Tal y como refleja el propio nombre de la alianza, ésta pone en el centro valores como la inclusión, la sostenibilidad, la cohesión y la resiliencia institucional, que cobran especial importancia en un momento como el actual.

Este evento supone un hito para abrir EMERGE a la comunidad universitaria. Permitió además hacer balance de los trabajos realizados en los distintos ámbitos del proyecto y marcar los objetivos futuros, especialmente en este año de despegue del proyecto y en el que la UDC ostenta la presidencia del Eurocampus.

Nueve ejes

EMERGE se organiza en nueve paquetes de trabajo. En el primero, dedicado a la gobernanza, ya se han formado los equipos de trabajo y las formas de coordinación para avanzar en los diferentes objetivos.

En el ámbito de la conexión con el entorno y del compromiso social (2), se realizó un mapeo de las iniciativas que ya se estaban llevando a cabo en la UDC. También se avanzó en una base de datos de entidades colaboradoras para prácticas, en la identificación de puntos de información para inmigrantes y en el trabajo hacia un sistema único de reconocimiento de prácticas extracurriculares. Y, de manera muy tangible, está en marcha el programa Bridge, con becas de prácticas en verano.

En el núcleo académico (3), se están analizando oportunidades de convergencia en programas académicos con universidades socias de otros países: estancias cortas para aprendizaje mixto del alumnado, del profesorado y del personal técnico y administrativo; y la construcción de titulaciones conjuntas en sus inicios, para las que la UDC propuso dos con gran seguimiento: una relacionada con la sostenibilidad y otra con la interculturalidad.

En movilidad (4), el enfoque es claro: apoyar la movilidad en toda la alianza, haciéndola más inclusiva, accesible y sostenible. El principal hito hasta el momento es la Estrategia Común de Movilidad (CMS por sus siglas en inglés), basada en un análisis de la situación de partida en los 9 socios, que identificó factores impulsores, facilitadores y barreras para el alumnado, el PDI y el personal técnico y administrativo. La CMS incluye 31 acciones a corto, medio y largo plazo, centradas en proporcionar información clara, orientación y apoyo en todos los aspectos y fases de la movilidad.

En aprendizaje a lo largo de la vida y microcredenciales (5), la UDC avanzó en la identificación del colectivo destinatario prioritario, centrado en las personas mayores de 50 años, y en sus necesidades formativas, lo que permitirá poner en marcha iniciativas para su cobertura.

En investigación (6), se está construyendo infraestructura estratégica y oportunidades concretas. Hay un documento base para una Estrategia Investigadora. Está activo el Catálogo Abierto de Investigación y abiertas las convocatorias de Third Places Fellowships.

En idiomas y capacitación (7), hay dos iniciativas en marcha: un módulo online de ocho semanas de inglés profesional dirigido a personal administrativo universitario (de febrero a abril) y la prueba piloto del primer programa de Tándems Lingüísticos para estudiantes y personal de las instituciones de la alianza en cuatro idiomas (español, francés, alemán e inglés).

En el paquete dirigido a la creación de un campus inclusivo, sostenible y resiliente (8), se mapearon las buenas prácticas en la UDC, con vistas a su implementación en las instituciones de la Alianza. Se puso en marcha una red de embajadores estudiantiles que contribuyen a la difusión de EMERGE y a la dinamización de actividades. Se están estableciendo las bases de una convocatoria colaborativa dirigida al alumnado para promover pequeños proyectos vinculados a los valores de la Alianza. En ese apartado se sitúa el lanzamiento de este HUB.

En comunicación y difusión (9), se aprobó el Plan de divulgación de la Alianza y se están coordinando la creación de contenidos multimedia para difusión digital y también colaboraciones cruzadas con el programa de alumnado embajador.