Las escuelas infantiles de A Coruña abren el lunes la preinscripción para 412 nuevas plazas

A Coruña contará con 412 nuevas plazas disponibles en las escuelas infantiles municipales de la ciudad. El Concello abrirá el próximo lunes 16 el plazo de preinscripción, que se extenderá hasta el 30 de marzo. Las vacantes están repartidas en los tres cursos, de 0-1 años, 1-2 años y 2-3 años.

Tendrán preferencia las solicitudes de plaza de las personas progenitoras, tutores o representantes legales cuyos menores cuenten con algún hermano o hermana escolarizado para el curso 2026/2027 en alguna de las escuelas de la REIM y los hijos e hijas del personal de las escuelas infantiles si hay vacantes en el centro en el que deseen matricular al menor.

Además, se reservan por urgencia social plazas para menores tutelados o en situación de guardia por parte de la administración autonómica competente, las hijas e hijos de mujeres en centros de acogida o víctimas de violencia de género y los menores en contexto sociofamiliar de riesgo social y que requieran una intervención inmediata.

Todos los requisitos se pueden consultar en la web municipal.

Podrán optar a una de estas nuevas plazas los niños y niñas de entre 3 meses a fecha del inicio del curso escolar y de menos de 3 años a fecha del 31 de diciembre del 2026. Este requisito no se aplica a menores con necesidades específicas de apoyo.

Asimismo, el menor deberá estar empadronado con alguna de las personas progenitoras o tutor legal, por lo que se tomará como referencia el domicilio de la persona solicitante. La preinscripción deberá presentarse en esta web.

Estas son las escuelas infantiles municipales y su número de plazas: