Rosa Crujeiras, tras ganar las elecciones a rectora de la USC: "Espero no ser la última"
Es la primera rectora de la entidad educativa compostelana
La catedrática en Estadística Rosa Crujeiras se ha convertido este miércoles en la primera mujer que dirigirá la Universidade de Santiago de Compostela (USC) en sus más de 500 años de historia.
"Espero no ser la última y que después de mí vengan muchas rectoras más a la USC", ha aseverado.
"Es una conquista social, una conquista también de la universidad y una deuda con todas las mujeres que formamos parte de esta comunidad, a las que tanto nos cuesta llegar a los puestos de responsabilidad", ha aseverado Crujeiras.
En declaraciones a los medios tras conocer los resultados recogidas por Europa Press, la nueva rectora electa ha extendido su reconocimiento "al estudiantado, al personal docente e investigador y al personal técnico de gestión, administración y servicios".
Crujeiras también ha tenido palabras de agradecimiento para su equipo y para todas aquellas personas que forman parte de su candidatura, así como para las profesoras López-Couso, Nogueira y Flores, candidatas de las elecciones.
"Quiero agradecerles a todas ellas que dieran el paso, porque hoy hacemos historia en la universidad y ellas son parte también de esta historia", ha reivindicado Crujeiras, que se ha convertido este miércoles en la primera rectora en los 531 años de historia de la USC.
Con todo, ha destacado que, a partir de este jueves "comienza una nueva etapa, una etapa de diálogo, de unidad, de consensos", una etapa en la que espera sumar "a todas aquellas personas que votaron por otras candidaturas y que forman parte de la comunidad".
Crujeiras ha alcanzado el 61,65% del voto ponderado y ha sido la candidata más votada entre el profesorado permanente, con un 29,39%; resto de personal docente e investigador, con un 6,62%; el alumnado, con un 18,71%; y entre el personal de administración y servicios, con un 6,93%.
Mayte Flores: "Solo había dos opciones, ganar o perder"
La catedrática de Óptica Maite Flores se despide de la carrera al rectorado de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) tras alcanzar el 31,82% del voto ponderado.
"A mí me gusta ser directa y analizar los resultados, aquí solo había dos candidatas y dos opciones, ganar o perder", ha aseverado Flores.
En declaraciones a los medios tras conocer los resultados, la catedrática ha calificado la jornada electoral de este miércoles de "histórica", ya que la comunidad universitaria ha elegido a la primera mujer rectora en los más de 500 años de historia de la USC.
"En este caso, la comunidad universitaria quiso que la ganadora fuese Rosa Crujeiras, por lo que no hay que jugar a la adivinanzas para saber quién perdió. Teníamos confianza en la remontada porque percibíamos que los apoyos de nuestra candidatura iban a más, pero no llegamos a tener el respaldo suficiente para ganar, esa es la única realidad que vale", ha reconocido.
Además, ha asegurado que los resultados "no van a cambiar su estilo" y ha rechazado hacer "piruetas dialécticas" para explicar los resultados alcanzados. "La verdad es que esa forma no va conmigo, a mí me gusta ser directa y analizar los resultados", ha señalado.
También ha aprovechado su comparecencia para agradecer a su equipo, a su familia y a los medios de comunicación y ha reconocido sentirse "querida" durante la campaña, con todo, ha terminado citando a Julio Anguita y a su célebre frase: "Queredme menos y votadme más"
"Por lo tanto, a partir de hoy, Maite Flores vuelve a ser una profesora y una investigadora más de esta universidad, que pasa a estar a disposición de la profesora Rosa Crujeiras, ahora rectora, con toda la humildad del mundo para ayudar a construir una USC mejor", ha concluido.
El rector saliente destaca el "apoyo muy sólido"
El rector saliente de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Antonio López, ha felicitado este miércoles a la recién rectora electa, Rosa Crujeiras, por los resultados alcanzados en las elecciones.
En un audio difundido a los medios tras conocer los resultados electorales, López ha destacado la "alta participación" del proceso, "lo que legitima mucho la elección de la nueva rectora".
Asimismo, ha agradecido a todas las participantes "por participar tan intensamente".
Con todo, ha ensalzado los resultados alcanzados por Crujeiras y ha asegurado que estos "le permitirán también superar las controversias que se pudieron generar sobre la campaña y tejer el mejor consenso de toda la comunidad universitaria para lograr los mejores éxitos para el futuro".