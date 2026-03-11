Rosa Crujeiras, tras ganar las elecciones a rectora de la USC: "Espero no ser la última"

La catedrática en Estadística Rosa Crujeiras se ha convertido este miércoles en la primera mujer que dirigirá la Universidade de Santiago de Compostela (USC) en sus más de 500 años de historia.

"Espero no ser la última y que después de mí vengan muchas rectoras más a la USC", ha aseverado.

"Es una conquista social, una conquista también de la universidad y una deuda con todas las mujeres que formamos parte de esta comunidad, a las que tanto nos cuesta llegar a los puestos de responsabilidad", ha aseverado Crujeiras.

En declaraciones a los medios tras conocer los resultados recogidas por Europa Press, la nueva rectora electa ha extendido su reconocimiento "al estudiantado, al personal docente e investigador y al personal técnico de gestión, administración y servicios".

Crujeiras también ha tenido palabras de agradecimiento para su equipo y para todas aquellas personas que forman parte de su candidatura, así como para las profesoras López-Couso, Nogueira y Flores, candidatas de las elecciones.

"Quiero agradecerles a todas ellas que dieran el paso, porque hoy hacemos historia en la universidad y ellas son parte también de esta historia", ha reivindicado Crujeiras, que se ha convertido este miércoles en la primera rectora en los 531 años de historia de la USC.

Con todo, ha destacado que, a partir de este jueves "comienza una nueva etapa, una etapa de diálogo, de unidad, de consensos", una etapa en la que espera sumar "a todas aquellas personas que votaron por otras candidaturas y que forman parte de la comunidad".

Crujeiras ha alcanzado el 61,65% del voto ponderado y ha sido la candidata más votada entre el profesorado permanente, con un 29,39%; resto de personal docente e investigador, con un 6,62%; el alumnado, con un 18,71%; y entre el personal de administración y servicios, con un 6,93%.

Mayte Flores: "Solo había dos opciones, ganar o perder"