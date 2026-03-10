Investigadores de la UDC logran una patente para detectar el origen del gas radón en edificios

El Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI) de la Universidade da Coruña participa en el desarrollo de una patente que permite detectar el origen del gas radón en el interior de los edificios, una herramienta diseñada para identificar con precisión los puntos por los que este gas radioactivo entra en viviendas e instalaciones.

La invención ha sido desarrollada en colaboración con la Universidade de Vigo y el Centro Universitario de la Defensa en la Escola Naval Militar, dentro de un proyecto de investigación centrado en mejorar la detección y mitigación de este gas, especialmente relevante en Galicia por sus características geológicas.

El radón es un gas natural radioactivo que puede acumularse en espacios cerrados y que está relacionado con un mayor riesgo de cáncer de pulmón.

Debido a la composición del terreno, Galicia se encuentra entre las zonas con mayor potencial de presencia de radón en España, lo que hace especialmente relevante el desarrollo de nuevas herramientas para su detección.

El sistema patentado permite localizar de forma rápida y precisa los puntos de emisión del gas en el interior de los edificios. Para ello utiliza una combinación de sensores móviles y fijos junto con un vehículo autónomo que recorre las instalaciones midiendo la concentración de radón en diferentes zonas.

Posteriormente, un algoritmo de interpolación espacial procesa los datos obtenidos y guía el sistema hacia el foco emisor, generando mapas detallados de concentración que ayudan a detectar fisuras o puntos concretos por los que el gas entra en los inmuebles.

El dispositivo también emplea campanas móviles que aíslan los sensores del aire en movimiento para garantizar la precisión de las mediciones.

Este avance permite identificar con exactitud el punto de entrada del radón y aplicar medidas directas para reducir su presencia, como sellar grietas, instalar barreras o mejorar la ventilación en zonas concretas del edificio, optimizando así tanto los recursos como el tiempo necesario para actuar.

La patente es fruto del proyecto de investigación RnMod, centrado en el desarrollo de modelos predictivos sobre el comportamiento del radón en edificios y en estrategias para mitigar su impacto. La iniciativa ha contado con financiación del Centro Universitario de la Defensa, la Universidade de Vigo y el Campus Industrial de Ferrol.

En el desarrollo del sistema participaron investigadores del Grupo de Enxeñaría Mixto de la UDC, María Isabel Lamas y Juan José Cartelle, junto a José Antonio Orosa, además de Miguel Ángel Gómez, del Grupo de Tecnología Energética de la UVigo, y Arturo González, del grupo InTeam del Centro Universitario de la Defensa.

El nuevo sistema abre la puerta a una herramienta autónoma y eficaz para proteger la salud frente al radón en viviendas, edificios públicos e instalaciones industriales, especialmente en territorios donde la presencia de este gas es más frecuente.