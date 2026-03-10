Educación renovará la dirección de 146 centros educativos de Galicia

La Xunta convocará un concurso de méritos para renovar la dirección de 146 centros educativos de Galicia. El director general de Centros y Recursos Humanos, Jesús Álvarez, presentó este martes a la Mesa Sectorial los detalles de la convocatoria, a través de la cual se seleccionarán las direcciones cuyos mandatos finalizan en el curso académico 2025/26 y que no solicitaron la correspondiente prórroga, así como aquellas que deben renovarse por causas extraordinarias.

Del total de centros que cambiarán de dirección, 52 son de la provincia de A Coruña, 20 de Lugo, 15 de Ourense y 59 de Pontevedra. Por tipo de centro, se renovarán las direcciones de dos escuelas de Educación Infantil, un centro de Educación Especial, 71 centros de Educación Infantil y Primaria, cinco centros de Educación Primaria, 17 centros públicos integrados, cinco colegios rurales agrupados, 44 institutos de Educación Secundaria y un Centro Público de Educación y Promoción de Adultos.

La selección se realizará conforme a los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. En términos generales, para poder optar a la dirección de un centro, los aspirantes deberán ser personal funcionario de carrera de un cuerpo docente, con un mínimo de cinco años de antigüedad y estar prestando servicio este curso en un centro educativo dependiente de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP. También podrán presentarse aquellas personas en situación de servicios especiales, excedencia por cuidado de familiares o en excedencia voluntaria, siempre que cumplan las condiciones para el reingreso al servicio activo.

Además, deberán haber superado un curso de formación sobre competencias para el desarrollo de la función directiva (estarán exentas las personas que hayan ejercido como directoras de centros docentes públicos, con evaluación positiva, durante al menos cuatro años) y deberán presentar un proyecto de dirección.

La solicitud de participación en el concurso de méritos se dirigirá al departamento territorial de la Consellería de Educación de la provincia correspondiente al centro o centros que se opte a dirigir. Se acompañará de la documentación acreditativa de los méritos, cursos y proyecto requeridos.

Comisión de selección

En cada centro educativo se constituirá una comisión de selección compuesta por dos personas de la Inspección Educativa, un director en activo de centros que impartan las mismas enseñanzas que aquel en el que se desarrolla el procedimiento de selección, tres profesores del centro elegidos por el claustro de profesores, tres miembros no docentes del Consejo Escolar y los estudiantes que, en su caso, sean nombrados como representantes del Consejo Escolar.

La selección se realizará considerando primero las candidaturas del profesorado del centro, que tendrán preferencia. En ausencia de estas o cuando no alcancen la puntuación mínima, la comisión valorará las del profesorado de otros centros.

En los supuestos de ausencia de personas candidatas o cuando la comisión correspondiente no seleccione a ninguna, la dirección será nombrada por la Consellería, oído el Consejo Escolar, por un período de dos años, entre el profesorado que reúna los requisitos establecidos.