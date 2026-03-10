Nueve de cada diez alumnos de la Universidad de A Coruña tienen trabajo al año de terminar sus estudios

Un año después de obtener el título de grado, 9 de cada diez personas que se incorporaron al mercado laboral encontraron empleo en ese primer año, es decir, la tasa de paro en esos primeros doce meses se sitúa en un 10,9 %. Así lo revela un informe elaborado por el Observatorio Ocupacional de la UDC, que fue presentado este martes, 10 de marzo, por la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, María José Lombardía, y el director del Observatorio Ocupacional, Francisco León Medina.

En cuanto a la calidad del empleo, el 83 % de las personas ocupadas desempeña un puesto acorde a su nivel de formación. Además, el 60% cuenta con un contrato indefinido y el nivel medio de satisfacción con el empleo alcanzado se sitúa en 8,09 puntos sobre 10. En términos de ingresos, el 34,8 % de las personas ocupadas declara percibir más de 1.500 euros netos mensuales en ese primer año tras su titulación.

Teniendo en cuenta los datos obtenidos, según explicó Lombardía, las cifras se mantienen en la línea positiva de los últimos años, lo que avala "el esfuerzo sostenido de la UDC en materia de empleabilidad".

En el caso de las personas tituladas de máster, el 85,5 % se incorporó al mercado laboral un año después de su egreso, un porcentaje similar al de la cohorte anterior. Entre quienes permanecen inactivos, la preparación de oposiciones es la principal causa, según explicó el director del Observatorio, Francisco León.

De aquellas personas que se incorporaron al mercado laboral, el 91,1 % encontró empleo, lo que sitúa la tasa de paro en el 8,9 %, sin diferencias significativas entre mujeres y hombres. La adecuación entre formación y empleo es especialmente elevada, ya que el 84 % de las personas ocupadas desempeña un puesto acorde a su nivel formativo.

Asimismo, el 69 % de las personas tituladas de máster ocupadas cuenta con un contrato indefinido y el nivel medio de satisfacción con el empleo alcanzado alcanza los 8,25 puntos sobre 10. En relación con los ingresos, el 47,1 % declara percibir más de 1.500 euros netos mensuales.

Tal y como destaca la vicerrectora de Estudiantes, "los resultados del estudio confirman el compromiso de la Universidad de A Coruña con la mejora de la empleabilidad de su alumnado y ponen de manifiesto la elevada inserción laboral de las personas tituladas, así como la calidad del empleo alcanzado en el primer año tras finalizar los estudios".

En este sentido, recordó que la UDC actúa con programas complementarios y estables que refuerzan la empleabilidad. Una línea en la que se enmarcan la mejora de la empleabilidad; la organización de ferias de empleo, programas de emprendimiento y datatones, entre otras iniciativas. Todo esto conforma un ecosistema de apoyo que acompaña al alumnado de la UDC en su aterrizaje profesional.

Además, acaba de lanzar la 2.ª edición de EmpregaT, un ciclo de talleres prácticos para que el alumnado se acerque al mercado laboral con seguridad y confianza. A través de diferentes acciones, se acompaña a las personas participantes en la definición de objetivos laborales, mejora del perfil profesional y orientación personalizada para identificar competencias y oportunidades.

Metodología del informe

El informe, que se puede consultar a través de este apartado web es una herramienta clave para evaluar la empleabilidad del alumnado de la UDC y orientar las políticas universitarias en este ámbito.

La población analizada está formada por el conjunto del alumnado egresado de las titulaciones de grado y máster de la Universidad de A Coruña en el curso 2023‑2024, un total de 3.356 personas (2.216 de grado y 1.140 de máster), que en el momento del estudio se encontraban, de media, a 12 meses de la finalización de sus estudios.

Jornada de puertas abiertas

Por último, la vicerrectora de Estudiantes animó a todas las personas que estén cursando Bachillerato a acudir este jueves y viernes, días 12 y 13, a las jornadas de puertas abiertas que organiza la Universidad de A Coruña para informar al futuro alumnado sobre la oferta de titulaciones, las diferentes salidas profesionales de cada una, así como los requisitos y pruebas de acceso.