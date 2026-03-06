Juan Delgado, en A Coruña:" Es muy importante que la gente con daño cerebral no se quede en casa"

Intercentros celebrará su gran gala en el Coliseum de A Coruña el viernes 13 de marzo. Un evento en el que música y solidaridad se dan la mano para que miles de personas se lo pasen en grande y entidades como Dano Cerebral A Coruña y la Asociación Boanoite reciban una ayuda a través de la recaudación.

El presidente de la primera de ellas, Juan Delgado Fernández, se muestra muy agradecido a Intercentros y al Padre Rodrigo haberse acordado de ellos. La entidad estuvo el pasado 7 de febrero en el polideportivo del colegio Santo Domingo FESD (Dominicos) y estará el próximo viernes en el Coliseum dando a conocer la importante labor que desarrollan.

Y es que Dano Cerebral A Coruña lleva más de 25 años ayudando a las familias y a los afectados por estas lesiones, reivindicando que es necesario disponer de un código de diagnóstico y de datos para poder trabajar mejor. Hablamos de ello y de mucho más con Juan Delgado.

¿Qué supone para vosotros ser una de las entidades beneficiarias de la Gala Intercentros?

Es una oportunidad única de mostrar Dano Cerebral A Coruña, es una suerte que nos hayan seleccionado para formar parte de este festival que une cultura, música y solidaridad.

Es importante tanto la parte económica como esa visibilidad que vais a tener ante miles de niños y niñas de la ciudad.

Efectivamente, es muy importante tanto lo uno como lo otro, tanto la parte económica como la parte de visibilidad.

Hace tres años empezamos a tratar el daño cerebral infantojuvenil y la parte económica la vamos a destinar a mejorar las actividades que hacemos de rehabilitación con ellos.

Es muy mala noticia que tengamos pacientes con esa dolencia, pero tenemos que asumirlo y la parte económica irá a la mejora de terapias y aparatos. Tenemos dos salas específicas para el tratamiento de estos chicos.

¿Qué otros servicios ofrecéis desde la asociación?

Llevamos casi 26 años haciendo tratamientos de rehabilitación y ayudando a las familias. Tenemos terapias tanto de fisioterapia como centro ocupacional, logopedia o rehabilitación cognitiva, algo que hacemos de manera individual.

El nuevo centro que estamos construyendo en Eirís, que con el tema de licencias esperamos abrir a finales de verano, va a facilitar nuestro trabajo.

Este centro va a permitiros trabajar de forma más cómoda y dar una mayor respuesta a las necesidades existentes.

Está proyectado con la capacidad para 40 plazas de centro de día, y tendrá zonas para poder pasear a los afectados. Va a ser un centro modélico en A Coruña y alrededores.

Suple carencias que tenemos actualmente, como el aparcamiento o el acceso, que se van a mejorar significativamente. Está, además, muy cerca del CHUAC.

Tras casi 26 años a vuestra espalda, ¿cómo habéis visto la evolución en la atención a las personas con daño cerebral adquirido?

Como en toda la Sanidad, la evolución ha sido positivamente muy significativa y paso a paso. La asociación la fundó una señora que se encontró que no tenía a dónde acudir cuando su marido recibió el alta hospitalaria. Desde entonces hasta ahora hay clínicas privadas especializadas y estamos nosotros.

Empezamos con una pequeña sala, pasamos a una más grande y de ahí al centro que tenemos actualmente, del que pasaremos al que vamos a abrir en unos meses.

Cuando ocurre un caso de daño cerebral adquirido, durante los primeros días y meses las familias se encuentran absolutamente fuera de lugar y les hace falta toda la ayuda posible.

¿Está la sociedad adaptada no solo a las necesidades de las personas que tienen daño cerebral adquirido, sino también a las familias?

Las familias pasan de una situación más o menos normal, con sus problemas habituales, a estar con una persona que como mínimo va a tener unas secuelas importantes que pueden ser incluso de por vida.

De golpe se encuentra que hay un cambio en su vida laboral, personal, económica... Incluso seguramente de accesibilidad. Los afectados reclaman sus necesidades: hay algunas históricas como el saber cuántos somos en España o en Galicia. No se sabe. Hay unos datos estadísticos que no concuerdan.

También estamos solicitando un código diagnóstico de daño cerebral, porque si una persona entra al hospital con un ictus y sale más o menos recuperada, en ningún sitio aparece que tiene ese daño. Es necesario que aparezca esa referencia, para tener en cuenta que puede necesitar una rehabilitación a lo mejor de por vida.

Eso facilitaría la atención que esa persona pueda llegar a recibir o a necesitar.

Claro. Las asociaciones atendemos, a un precio muy módico y dentro de nuestras posibilidades porque tenemos que sobrevivir, a las personas. Hacemos virguerías. Y después están las administraciones, que nos ayudan mucho, y ahora Intercentros a la hora de darnos visibilidad.

Es muy importante que la gente con daño cerebral no se quede en casa. Hay gente que lo hace porque piensa que no hay rehabilitación, tenemos que ir a buscarlos y decirles que puede darse una rehabilitación importante.

¿Qué causas son las más comunes en casos de daño cerebral?

En la población infantojuvenil, que es a la que vamos a destinar la recaudación de Intercentros, la mayor parte de los casos son accidentes en casa, hay alguno de tumor. Gracias a Dios es una población pequeña, pero existe y hay que acompañarlos en la recuperación, para que puedan hacer vida normal.