Crujeiras propone a un exconcejal de A Coruña en su candidatura a rectora de la Universidad de Santiago

En concreto, Crujeiras ha propuesto a Juan Díaz Villoslada para ejercer la gerencia de la universidad destacando su "dilatada trayectoria en la gestión pública", así como su experiencia previa como gerente de la Universidade da Coruña (UDC) entre los años 2012 y 2016.

Villoslada, licenciado en Derecho por la USC y funcionario de la Xunta y del Concello de A Coruña, cuenta con un perfil especializado en recursos humanos, gestión presupuestaria y planificación.

Fue diputado en el Parlamento, formó parte de la lista de Inés Rey (PSOE) en A Coruña y actualmente es miembro de la directiva de Sumar Galicia.

En la estructura de gestión, Villoslada estaría acompañado por, técnico de gestión de la USC.

La labor de este nuevo equipo de gerencia se centrará, según Crujeiras, en dos grandes desafíos estratégicos: abordar el relevo generacional del personal y lograr la simplificación administrativa.

Por otro lado, para la secretaría general, la candidata ha apostado por Alicia Villalba Sánchez, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la USC. Villalba, doctora cum laude y responsable de proyectos de investigación europeos e igualdad laboral, sería la encargada de este órgano "clave para el funcionamiento y la gobernanza" de la institución.

Finalmente, Crujeiras ha agradecido la disposición de los integrantes de su propuesta para formar parte de un proyecto que busca conformar un equipo "sólido, experimentado y con conocimiento" para abordar los retos de futuro de la USC.