Maite Flores, candidata a la rectoría de la Universidad de Santiago, propone a Xosé Antón Freire como gerente Maite Flores

La catedrática de Óptica y candidata a la rectoría de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Maite Flores ha anunciado que si el próximo miércoles se convierte en rectora, propondrá al Consello Social el nombramiento de Xosé Antón Freire Ramos, actual coordinador del Concello de Santiago, como nuevo gerente.

Consultado por Europa Press, Freire ha reafirmado su apuesta por un modelo de gestión "basado en la profesionalidad de la estructura" y en "la ambición de modernizar la administración", contando en todo momento con la implicación del personal.

En este contexto, ha calificado como un "reto ilusionante" la posibilidad de contribuir a que la USC se convierta en "un referente" entre las universidades públicas del Estado y en un modelo para las administraciones gallegas.

Asimismo, ha aprovechado para recordar que la figura del gerente no forma parte del equipo que se somete a votación en los procesos electorales, ya que su nombramiento exige un pronunciamiento previo del Consello Social. De este modo, ha desvinculado este perfil técnico de la estructura política que concurre a las urnas.

Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación (Psicología) por la USC, Xosé Antón Freire cuenta también con un diploma en Estudios Avanzados de Psicología Social, un máster en Psicología General Sanitaria y un diploma de Personal Directivo Profesional.

A mayores, cuenta con experiencia de gestión dentro de la propia USC, donde desempeñó diferentes cargos y responsabilidades, como vicegerente del Campus de Lugo y del área Económica (2007/2010), vicegerente de Economía e Infraestructuras (2018/2022) y director del área de Gestión de la Investigación (2022/2023).

Además, desde el año 2023, Xosé Antón Freire ocupa un puesto directivo en el Concello de Santiago, vinculado a la coordinación y modernización de la Administración Local.

"En el momento actual en el Concello de Santiago estamos también en un proceso de modernización de la administración y mejora de los procedimientos de trabajo, una misión del gobierno a la que estoy plenamente dedicado y a la que trataré de seguir contribuyendo", ha concluido.